https://uz.sputniknews.ru/20220304/uzbekistantsy-za-sutki-skupili-bolee-60-millionov-rubley-23129628.html

Узбекистанцы за сутки скупили более 60 миллионов рублей

Узбекистанцы за сутки скупили более 60 миллионов рублей

Ситуация с валютой обстоит не лучше. Узбекистанцы "сметают" все. Главное о ситуации — в материале.

2022-03-04T10:33+0500

2022-03-04T10:33+0500

2022-03-04T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистан опубликовал данные о валютно-обменных операциях, совершенных физическими лицами за последние сутки.Оказалось, что 3 марта граждане скупили 60 миллионов 152 тысячи 990 рублей.Продано в этот день было 5 миллионов 480 тысяч 530 рублей, следует из данных ЦБ. Также за последний день граждане Узбекистана купили более 26 миллионов долларов. Объем продаж иностранной валюты составил почти 28 миллионов долларов.Накануне ЦБ рекомендовал коммерческим банкам страны устанавливать курс рубля к суму в соответствии с текущими международными котировками для стабильной работы систем денежных переводов в стране.В условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами узбекистанцы в России теряют средства в процессе их конвертации в доллары или евро, подчеркнул национальный регулятор.Узбекские банки уже начали куплю-продажу рублей в обменниках.Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России >>До последнего времени официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики, оставался главным показателем для оценки стоимости российской валюты в Узбекистане.Стоимость рубля с понедельника упала уже на 35,02 сума, до 93,04 сума (-28,3%). В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже был введен инструмент "рубль/сум", однако к 3 марта сделок по этой валютной паре зафиксировано не было.В коммерческих банках разница между курсами покупки и продажи рубля на этой неделе составляла уже два раза — на 3 марта это 60 и 120 сумов соответственно.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.Ранее узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.В банке также приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.В беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, стоит ли паниковать и выдержит ли удар экономика Узбекистана и других стран Азии.Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:Центробанк Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине >>

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