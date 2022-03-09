https://uz.sputniknews.ru/20220309/eksperty-prognoziruyut-massovyy-pritok-rossiyskix-turistov-v-uzbekistan-23218068.html
Эксперты прогнозируют массовый приток российских туристов в Узбекистан
Эксперты прогнозируют массовый приток российских туристов в Узбекистан
Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале.
2022-03-09T14:58+0500
2022-03-09T14:58+0500
2022-03-09T14:58+0500
общество
туристы
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Российские туроператоры предсказали повышенный спрос на страны, где принимают карты "Мир" и в которых развита система "все включено".Среди открытых для россиян стран с развитой системой "все включено" — Турция, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели ОАЭ. При возобновлении прямых перелетов к этому числу может присоединиться Куба, Доминикана и Мексика, а также некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.Таких стран шесть: это Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Абхазия, Армения и Южная Осетия."По-настоящему массовых направлений тут только два — Беларусь и Абхазия. Но поток туристов в Узбекистан в таких условиях тоже может стать массовым", — добавили эксперты.Россияне предпочли жарким странам зимовку в Узбекистане >>Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:
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туристы, узбекистан
Эксперты прогнозируют массовый приток российских туристов в Узбекистан
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Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Российские туроператоры предсказали повышенный спрос на страны, где принимают карты "Мир" и в которых развита система "все включено".
"Спрос в российском организованном выездной туризме будет вынужден сфокусироваться в основном на две группы стран. Первая — те страны, где развита или преобладает система отдыха "все включено" в отелях. С ней туристу из России в целом достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов — туриста привезут в отель и увезут из него", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Среди открытых для россиян стран с развитой системой "все включено" — Турция, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели ОАЭ.
При возобновлении прямых перелетов к этому числу может присоединиться Куба, Доминикана и Мексика, а также некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.
"Вторая группа стран, на которую будут в краткосрочной и среднесрочной перспективе преимущественно ориентироваться в ситуации с картами туристы туроператоров — это страны, где принимают карты "Мир", — уточнили в АТОР.
Таких стран шесть: это Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Абхазия, Армения и Южная Осетия.
"По-настоящему массовых направлений тут только два — Беларусь и Абхазия. Но поток туристов в Узбекистан в таких условиях тоже может стать массовым", — добавили эксперты.
Ранее Ташкент попал
в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.
Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал
исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.