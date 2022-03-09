https://uz.sputniknews.ru/20220309/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-moskvu-i-peterburg-23211759.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Москву и Петербург

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Москву и Петербург

В Uzbekistan Airways раскрыли, что будет дальше с рейсами. Все, что об этом известно, собрали в материале.

2022-03-09T10:01+0500

2022-03-09T10:01+0500

2022-03-09T10:01+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

москва

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург. На днях в пресс-службе UzAirways сообщили, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.Авиакомпания Red Wings, в свою очередь, продолжит полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.Читайте также:

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авиакомпания uzbekistan airways, москва, санкт-петербург