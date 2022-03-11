https://uz.sputniknews.ru/20220311/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-kazan-i-novosibirsk-23255490.html
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Казань и Новосибирск
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Казань и Новосибирск
В Uzbekistan Airways раскрыли, что будет дальше с рейсами. Все, что об этом известно, собрали в материале.
2022-03-11T08:31+0500
2022-03-11T08:31+0500
2022-03-11T10:55+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
казань
новосибирск
самолет
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Казань и Новосибирск. UzAirways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.На днях в пресс-службе UzAirways проинформировали, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.Авиакомпания Red Wings, в свою очередь, продолжит полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.Читайте также:
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авиакомпания uzbekistan airways, казань, новосибирск, самолет, узбекистан
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Казань и Новосибирск
08:31 11.03.2022 (обновлено: 10:55 11.03.2022) Подписаться на
Ранее в UzAirways ответили, как теперь будут летать самолеты между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Казань и Новосибирск.
"В связи с увеличением спроса среди пассажиров АО Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы, по маршруту "Ташкент — Казань — Ташкент" будут выполняться 13, 16, 20 и 23 марта, а по направлению "Ташкент — Новосибирск — Ташкент" — 15 и 22 марта", — сообщил авиаперевозчик.
UzAirways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты.
Позднее авиаперевозчик сообщил
, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.
На днях в пресс-службе UzAirways проинформировали
, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.
Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7
, Smartavia
и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.
Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.
Авиакомпания Red Wings, в свою очередь, продолжит
полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100.
По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.