https://uz.sputniknews.ru/20220311/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-kazan-i-novosibirsk-23255490.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Казань и Новосибирск

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Казань и Новосибирск

В Uzbekistan Airways раскрыли, что будет дальше с рейсами. Все, что об этом известно, собрали в материале.

2022-03-11T08:31+0500

2022-03-11T08:31+0500

2022-03-11T10:55+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

казань

новосибирск

самолет

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21366771_734:755:2316:1645_1920x0_80_0_0_7a4a40d355c7f3f1aa1704eab2cd7795.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Казань и Новосибирск. UzAirways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.На днях в пресс-службе UzAirways проинформировали, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.Авиакомпания Red Wings, в свою очередь, продолжит полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.Читайте также:

казань

новосибирск

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, казань, новосибирск, самолет, узбекистан