Узбекистан "потрясло": жители какого региона ощутили землетрясение
Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в соседнем Кыргызстане.
Движения земной коры были зафиксированы в понедельник в 21.20 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 41,87 градусов северной широты; 70,9 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,6. Глубина — 15 км", — сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 155 километров в северо-восточном направлении.
Подземные толчки ощутили жители Бостанлыкского района: 2 балла, 87 километров.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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