https://uz.sputniknews.ru/20220328/v-kakie-goroda-uzbekistana-budut-letat-samolety-iz-aeroporta-pulkovo-23596151.html

В какие города Узбекистана будут летать самолеты из аэропорта "Пулково"

В какие города Узбекистана будут летать самолеты из аэропорта "Пулково"

Главное о новых направлениях в летнем расписании читайте в материале.

2022-03-28T08:31+0500

2022-03-28T08:31+0500

2022-03-28T08:31+0500

общество

аэропорт "пулково"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В летнем расписании аэропорта "Пулково" запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам. В летнем расписании появятся новые направления: Бухара авиакомпании Uzbekistan Airways и Тунис авиакомпании Nouvelair.Также планируется увеличить число рейсов в турецкую Анталию авиакомпании Turkish Airlines, в Узбекистан на направлениях: Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана авиаперевозчика UzAirways.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске регулярных рейсов из Сочи в Узбекистан и еще пять стран. Полеты будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100.В Узбекистан компания будет выполнять рейсы в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты" >>С 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также:

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аэропорт "пулково", узбекистан