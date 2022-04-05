https://uz.sputniknews.ru/20220405/fitch-podtverdilo-reyting-uzbekistana-na-urovne-bb--chto-eto-znachit-23772629.html

Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-": что это значит

Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-": что это значит

Какой "экономический рейтинг" получил Узбекистан от Fitch и что он значит, читайте в материале.

2022-04-05T09:28+0500

2022-04-05T09:28+0500

2022-04-05T09:28+0500

экономика

fitch ratings

рейтинг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.Рейтинг Узбекистана отражает низкий уровень государственного долга и высокие темпы роста экономики по сравнению с аналогичными странами с рейтингом "BB", поясняет Fitch.Аналитики прогнозируют увеличение общего бюджетного дефицита Узбекистана до 9,7% с 6,9% ВВП по итогам 2022 года. Между тем рейтинг Fitch может также, наоборот, повыситься. Это произойдет, если Узбекистан сократит отставание в показателе ВВП на душу населения от других аналогичных стран, а также улучшит стандарты управления.Отметим, что к началу 2022 года внешний государственный долг Узбекистана составил 23,6 миллиарда долларов. При этом внутренний госдолг остановился на отметке в 2,7 миллиарда.Ранее о государственном долге страны высказался президент Шавкат Мирзиёев.Как Узбекистан формирует свой положительный "экономический имидж" и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян.Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, в свою очередь, подробно объяснил, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в 2022 году.Читайте также:

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