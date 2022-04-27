https://uz.sputniknews.ru/20220427/it-spetsialisty-iz-rossii-i-drugix-stran-stekayutsya-v-uzbekistan-24231136.html
IT-специалисты из России и других стран "стекаются" в Узбекистан
IT-специалисты из России и других стран "стекаются" в Узбекистан
Ранее в стране ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий. Что она дает, читайте в материале.
2022-04-27T09:22+0500
2022-04-27T09:22+0500
2022-04-27T09:22+0500
общество
узбекистан
it-технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23766746_0:17:3070:1744_1920x0_80_0_0_b4cdd8847206ebb5a7c52da2615f2f2f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отметили динамику притока IT-специалистов из России, Беларуси и других стран.Об этом заявил РИА Новости первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале.Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, в свою очередь, заявлял о заинтересованности Узбекистана в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.Узбекистан пригласил "Яндекс.Такси" в столичный IT-парк >>При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.Столичный IT-парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.С начала года программой воспользовались более трех тысяч иностранцев. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23766746_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_789fbdb096e0217302afa837fd16f99f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, it-технологии
IT-специалисты из России и других стран "стекаются" в Узбекистан
Ранее в стране ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отметили динамику притока IT-специалистов из России, Беларуси и других стран.
Об этом заявил РИА Новости
первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.
"Я точно вам цифры не назову, но, действительно, динамика есть, она увеличивается", — сказал Воитов, отвечая на вопрос об активной релокации в Узбекистан IT-сотрудников из России.
Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.
Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале
.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, в свою очередь, заявлял о заинтересованности Узбекистана в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.
При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.
Столичный IT-парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.
С начала года программой воспользовались более трех тысяч иностранцев.