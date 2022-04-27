https://uz.sputniknews.ru/20220427/it-spetsialisty-iz-rossii-i-drugix-stran-stekayutsya-v-uzbekistan-24231136.html

IT-специалисты из России и других стран "стекаются" в Узбекистан

IT-специалисты из России и других стран "стекаются" в Узбекистан

Ранее в стране ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий. Что она дает, читайте в материале.

2022-04-27T09:22+0500

2022-04-27T09:22+0500

2022-04-27T09:22+0500

общество

узбекистан

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отметили динамику притока IT-специалистов из России, Беларуси и других стран.Об этом заявил РИА Новости первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале.Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, в свою очередь, заявлял о заинтересованности Узбекистана в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.Узбекистан пригласил "Яндекс.Такси" в столичный IT-парк >>При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.Столичный IT-парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.С начала года программой воспользовались более трех тысяч иностранцев. Читайте также:

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