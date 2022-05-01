https://uz.sputniknews.ru/20220501/vse-budet-otlichno-malysh-bayden-posmeyalsya-nad-svoim-vozrastom-24309694.html
"Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом
"Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом
Президент также назвал "заразой" Трампа и упомянул о своем низком рейтинге.
2022-05-01T12:59+0500
2022-05-01T12:59+0500
2022-05-01T12:59+0500
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден пошутил над своим возрастом и низкими рейтингами перед прессой Белого дома.Традиция выступать на ужинах, которые организует ассоциация прессы Белого дома, зародилась в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. На эту тему Байден также придумал шутку. Она касалась его возраста. Напомним, что американскому лидеру сейчас 79 лет."Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — пошутил Байден насчет своего возраста.Последние шесть лет президенты США не выступали на мероприятии: ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.Байден не упустил возможности сострить на эту тему.Под "заразой" он имел в виду экс-лидера США Дональда Трампа.Байден также отметил, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок и несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам.Между тем в последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.Байден все чаще попадает в курьезные ситуации: на днях глава Белого дома вновь запнулся во время речи, до этого запутался в должностях министра и сенатора, а неделю назад вовсе пожал руку пустоте.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден
"Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом
Президент также назвал "заразой" Трампа и упомянул о своем низком рейтинге.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден пошутил над своим возрастом и низкими рейтингами перед прессой Белого дома.
"Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали", — сказал Байден журналистам, пошутив, что разговаривает с "единственной группой американцев, у которых рейтинги еще ниже".
Традиция выступать на ужинах, которые организует ассоциация прессы Белого дома, зародилась в 1924 году при президенте Калвине Кулидже.
На эту тему Байден также придумал шутку. Она касалась его возраста. Напомним, что американскому лидеру сейчас 79 лет.
"Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — пошутил Байден насчет своего возраста.
Последние шесть лет президенты США не выступали на мероприятии: ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.
Байден не упустил возможности сострить на эту тему.
"Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", —сказал глава Белого дома.
Под "заразой" он имел в виду экс-лидера США Дональда Трампа.
Байден также отметил, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок и несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам.
Между тем в последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил
программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.
Байден все чаще попадает в курьезные ситуации: на днях глава Белого дома вновь запнулся
во время речи, до этого запутался
в должностях министра и сенатора, а неделю назад вовсе пожал руку
пустоте.