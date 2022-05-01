https://uz.sputniknews.ru/20220501/vse-budet-otlichno-malysh-bayden-posmeyalsya-nad-svoim-vozrastom-24309694.html

"Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом

"Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом

Президент также назвал "заразой" Трампа и упомянул о своем низком рейтинге.

2022-05-01T12:59+0500

2022-05-01T12:59+0500

2022-05-01T12:59+0500

в мире

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/01/24309688_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_f124067deb2470325d4a16083c61d090.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден пошутил над своим возрастом и низкими рейтингами перед прессой Белого дома.Традиция выступать на ужинах, которые организует ассоциация прессы Белого дома, зародилась в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. На эту тему Байден также придумал шутку. Она касалась его возраста. Напомним, что американскому лидеру сейчас 79 лет."Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — пошутил Байден насчет своего возраста.Последние шесть лет президенты США не выступали на мероприятии: ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.Байден не упустил возможности сострить на эту тему.Под "заразой" он имел в виду экс-лидера США Дональда Трампа.Байден также отметил, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок и несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам.Между тем в последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.Байден все чаще попадает в курьезные ситуации: на днях глава Белого дома вновь запнулся во время речи, до этого запутался в должностях министра и сенатора, а неделю назад вовсе пожал руку пустоте.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джо байден