https://uz.sputniknews.ru/20220517/uzbekistan-zavershaet-vosstanovlenie-afganskogo-aeroporta-24613497.html

Узбекистан завершает восстановление афганского аэропорта

Узбекистан завершает восстановление афганского аэропорта

В конце марта сообщалось, что аэропорт в Мазари-Шарифе заработал и полностью будет восстановлен с участием специалистов из Узбекистана к августу.

2022-05-17T17:31+0500

2022-05-17T17:31+0500

2022-05-17T17:31+0500

конференция клуба "валдай"

узбекистан

аэропорт

афганистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Узбекистан завершает восстановление аэропорта в афганском городе Мазари-Шариф.Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Данияр Курбанов на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".В октябре 2021 года спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с талибами* в северной афганской провинции Балх пообещал, что узбекская сторона окажет помощь в восстановлении аэропорта Мазари-Шарифа. Позднее Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта.В конце марта сообщалось, что аэропорт в Мазари-Шарифе заработал и полностью будет восстановлен с участием специалистов из Узбекистана к августу.Также на конференции Курбанов отметил, что Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов. Он подчеркнул, что гуманитарная обстановка в этой стране остается катастрофической. Деньга надо направить на решение острых социально-экономических проблем.Ташкент уже не раз заявлял свою позицию по этому поводу. Так, например, в феврале на консультативной встрече спецпредставителей по Афганистану из стран ЕС и Центральной Азии Исматулла Иргашев обратил внимание коллег, что без этих денег страна не сможет выйти из кризиса. О разморозке госактивов говорил и Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года на заседании лидеров стран-членов ШОС.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ АфганистанаСитуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в АфганистанеУзбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт

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