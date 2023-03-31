https://uz.sputniknews.ru/20230331/prezident-provel-iftar-vmeste-s-mestnymi-jitelyami-nukusa--foto-video--33393451.html
Президент провел ифтар вместе с местными жителями Нукуса — фото, видео
Президент провел ифтар вместе с местными жителями Нукуса — фото, видео
Главу республики пригласил в гости один из жителей региона.
2023-03-31T11:34+0500
2023-03-31T11:34+0500
2023-03-31T12:06+0500
культура
узбекистан
каракалпакстан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Во время визита в Нукус президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у местного преподавателя Куанышбая Сеитназарова, где провел ифтар вместе с членами его семьи, передает пресс-служба главы государства.Напомним, глава республики находится в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил местное текстильное предприятие и махалли, где ознакомился с ходом социально-экономического развития региона.Читайте также:Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробностиТуроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев
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видео фото президент узбекистана шавкат мирзиёев провел ифтар вместе с местными жителями нукуса нукус что делает президент поездка в нукус новости новость каракалпакстан
видео фото президент узбекистана шавкат мирзиёев провел ифтар вместе с местными жителями нукуса нукус что делает президент поездка в нукус новости новость каракалпакстан
Президент провел ифтар вместе с местными жителями Нукуса — фото, видео
11:34 31.03.2023 (обновлено: 12:06 31.03.2023)
Главу республики пригласил в гости один из жителей региона. Шавкат Мирзиёев вместе с хозяином дома и его семьей провел ифтар.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Во время визита в Нукус президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у местного преподавателя Куанышбая Сеитназарова, где провел ифтар вместе с членами его семьи, передает пресс-служба
главы государства.
Напомним, глава республики находится
в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил местное текстильное предприятие
и махалли
, где ознакомился с ходом социально-экономического развития региона.