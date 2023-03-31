https://uz.sputniknews.ru/20230331/prezident-provel-iftar-vmeste-s-mestnymi-jitelyami-nukusa--foto-video--33393451.html

Президент провел ифтар вместе с местными жителями Нукуса — фото, видео

Президент провел ифтар вместе с местными жителями Нукуса — фото, видео

Главу республики пригласил в гости один из жителей региона.

2023-03-31T11:34+0500

2023-03-31T11:34+0500

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культура

узбекистан

каракалпакстан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Во время визита в Нукус президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у местного преподавателя Куанышбая Сеитназарова, где провел ифтар вместе с членами его семьи, передает пресс-служба главы государства.Напомним, глава республики находится в Каракалпакстане с рабочим визитом. Вчера он посетил местное текстильное предприятие и махалли, где ознакомился с ходом социально-экономического развития региона.Читайте также:Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробностиТуроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев

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