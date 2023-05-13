https://uz.sputniknews.ru/20230513/partiya-milliy-tiklanish-reshila-podderjat-kandidata-ot-uzlidep-shavkata-mirziyoeva-34899010.html

Пятая партия Узбекистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах

Пятая партия Узбекистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах

Партия "Миллий тикланиш" решила поддержать на досрочных президентских выборах кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева

2023-05-13T12:49+0500

2023-05-13T12:49+0500

2023-05-13T12:57+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

демократическая партия "миллий тикланиш"

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Партия "Миллий тикланиш" решила не выдвигать на предстоящих досрочных выборах президента своего кандидата, а поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева, сообщает УзА.Такое решение принял внеочередной пленум Центрального совета партии.Ранее кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиёева решила выдвинуть от себя Либерально-демократическая партия Узбекистана.Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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