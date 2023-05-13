https://uz.sputniknews.ru/20230513/partiya-milliy-tiklanish-reshila-podderjat-kandidata-ot-uzlidep-shavkata-mirziyoeva-34899010.html
Пятая партия Узбекистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах
Пятая партия Узбекистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах
Партия "Миллий тикланиш" решила поддержать на досрочных президентских выборах кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева
2023-05-13T12:49+0500
2023-05-13T12:49+0500
2023-05-13T12:57+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
демократическая партия "миллий тикланиш"
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Партия "Миллий тикланиш" решила не выдвигать на предстоящих досрочных выборах президента своего кандидата, а поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева, сообщает УзА.Такое решение принял внеочередной пленум Центрального совета партии.Ранее кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиёева решила выдвинуть от себя Либерально-демократическая партия Узбекистана.Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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узбекистан выборы президента демократическая партия миллий тикланиш кандидат в президенты либерально-демократическая партия узбекистана узлидеп шавкат мирзиёев
узбекистан выборы президента демократическая партия миллий тикланиш кандидат в президенты либерально-демократическая партия узбекистана узлидеп шавкат мирзиёев
Пятая партия Узбекистана не выдвинет своего кандидата на президентских выборах
12:49 13.05.2023 (обновлено: 12:57 13.05.2023)
Партия "Миллий тикланиш" решила поддержать кандидата от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
Партия "Миллий тикланиш" решила не выдвигать на предстоящих досрочных выборах президента своего кандидата, а поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева, сообщает УзА
.
Такое решение принял внеочередной пленум Центрального совета партии.
Ранее кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиёева решила
выдвинуть от себя Либерально-демократическая партия Узбекистана.
Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева
, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова
, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову
.
Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование
пройдет с 28 июня по 5 июля.
Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется
17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.
До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.