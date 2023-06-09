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Как выглядит избирательный бюллетень для президентских выборов в Узбекистане
Как выглядит избирательный бюллетень для президентских выборов в Узбекистане
ЦИК Узбекистана опубликовал образец утвержденного бланка избирательного бюллетеня для предстоящих президентских выборов.
2023-06-09T19:21+0500
2023-06-09T19:21+0500
2023-06-09T19:41+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана опубликовала образец бланка избирательного бюллетеня для предстоящих президентских выборов.Форму, текст и описание бюллетеня ЦИК утвердил в четверг на очередном заседании. Фамилии, имена и отчества кандидатов в президенты в избирательных бюллетенях, результаты подсчета голосов на избирательном участке, протоколы результатов выборов по избирательным округам будут напечатаны на узбекском языке на основе латиницы.Избирательные бюллетени печатают на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа. Могут изготавливать трафареты для заполнения бюллетеней на основе азбуки Брайля.Участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий не позднее трех дней до дня голосования, в том числе досрочного.Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан общество цик бюллетень избирательный президентские выборы президента 2023 партия кандидаты голосование шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
узбекистан общество цик бюллетень избирательный президентские выборы президента 2023 партия кандидаты голосование шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
Как выглядит избирательный бюллетень для президентских выборов в Узбекистане
19:21 09.06.2023 (обновлено: 19:41 09.06.2023)
ЦИК Узбекистана опубликовал образец утвержденного бланка избирательного бюллетеня для предстоящих президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik
. Центральная избирательная комиссия Узбекистана опубликовала
образец бланка избирательного бюллетеня для предстоящих президентских выборов.
Форму, текст и описание бюллетеня ЦИК утвердил
в четверг на очередном заседании.
Фамилии, имена и отчества кандидатов в президенты в избирательных бюллетенях, результаты подсчета голосов на избирательном участке, протоколы результатов выборов по избирательным округам будут напечатаны на узбекском языке на основе латиницы.
Избирательные бюллетени печатают на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа. Могут изготавливать трафареты для заполнения бюллетеней на основе азбуки Брайля.
Участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий не позднее трех дней до дня голосования, в том числе досрочного.
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.