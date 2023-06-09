https://uz.sputniknews.ru/20230609/uzbekistan-prezident-vybory-byulleten-utverjdeniye-sik-35843169.html
В Узбекистане утвердили бюллетень для голосования на президентских выборах
В Узбекистане утвердили бюллетень для голосования на президентских выборах
ЦИК утвердила форму, текст и описание бюллетеня. Бюллетени издадут на государственном языке, а также на языках, которыми владеет большинство населения соответствующего района, по решению окружной избирательной комиссии.
2023-06-09T12:54+0500
2023-06-09T12:54+0500
2023-06-09T13:26+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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текст
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Об утверждении формы, текста и описания бюллетеня для голосования на выборах президента Узбекистана стало известно на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Фамилии, имена и отчества кандидатов в президенты в избирательных бюллетенях, результаты подсчета голосов на избирательном участке, протоколы результатов выборов по избирательным округам будут напечатаны на узбекском языке на основе латиницы.Избирательные бюллетени печатают на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа. Могут изготавливать трафареты для заполнения бюллетеней на основе азбуки Брайля.Участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий не позднее трех дней до дня голосования, в том числе досрочного.Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан цик узбекистана заседание бюллетень голосование форма текст президент узбекистана шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев партия общество
узбекистан цик узбекистана заседание бюллетень голосование форма текст президент узбекистана шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев партия общество
В Узбекистане утвердили бюллетень для голосования на президентских выборах
12:54 09.06.2023 (обновлено: 13:26 09.06.2023)
ЦИК утвердила форму, текст и описание бюллетеня. Бюллетени издадут на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми владеет большинство населения соответствующего округа.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Об утверждении формы, текста и описания бюллетеня для голосования на выборах президента Узбекистана стало известно на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Фамилии, имена и отчества кандидатов в президенты в избирательных бюллетенях, результаты подсчета голосов на избирательном участке, протоколы результатов выборов по избирательным округам будут напечатаны на узбекском языке на основе латиницы.
“По календарному плану до 19 июня должна быть определена потребность в количестве бюллетеней для голосования, и они должны быть напечатаны”, — сказал секретарь ЦИК Худоёр Маматов.
Избирательные бюллетени печатают на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа. Могут изготавливать трафареты для заполнения бюллетеней на основе азбуки Брайля.
Участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий не позднее трех дней до дня голосования, в том числе досрочного.
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.