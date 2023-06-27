https://uz.sputniknews.ru/20230627/kak-progolosovat-za-rubejom-vybory-prezident-uzbekistan-instruktsiya-36350802.html
Как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом — инструкция
Как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом — инструкция
В день выборов узбекистанцы, проживающие за рубежом, могут проголосовать на избирательных участках в 39 странах.
2023-06-27T15:03+0500
2023-06-27T15:03+0500
2023-06-27T15:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. К предстоящим президентским выборам в Узбекистане за рубежом будет создано 56 избирательных участков при дипломатических и других представительствах страны в 39 зарубежных странах.В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.Время и место голосования:Документы, по которым можно голосовать:Процедура досрочного голосования:Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен подать заявление с указанием причины отсутствия в день выборов и получить избирательный бюллетень в участковой избирательной комиссии.В присутствии не менее двух членов участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.После чего ему выдают бюллетень и конверт.Избиратель заполняет бюллетень в кабине для тайного голосования, вкладывает его в конверт и заклеивает.Конверт, заверенный печатью комиссии, будет храниться в специальном сейфе до 9 июля.Досрочное голосование в густонаселенных районах избирателями в иностранных государствах может проводиться по месту пребывания избирателя в соответствии с международными договорами Узбекистана и соглашениями с уполномоченными государственными органами иностранных государств.Участковая избирательная комиссия, образованная при дипломатическом и ином представительстве РУз в иностранном государстве, принимает решение о времени и месте голосования по месту пребывания избирателей и информирует об этом избирателей через СМИ.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане общество
узбекистан выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане общество
Как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом — инструкция
В день выборов граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут проголосовать на избирательных участках в 39 странах.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. К предстоящим президентским выборам в Узбекистане за рубежом будет создано 56 избирательных участков при дипломатических и других представительствах страны в 39 зарубежных странах.
В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.
Время и место голосования:
9 июля — с 8.00 до 20.00 по местному времени страны пребывания в месте расположения данных избирательных участков;
С 28 июня по 5 июля — по времени, установленному дипломатическими и иными представительствами и консульскими учреждениями за рубежом.
Документы, по которым можно голосовать:
водительские права нового образца;
справка об утере паспорта, выданная органами внутренних дел;
справка об отбытии либо об освобождении от наказания.
Процедура досрочного голосования:
Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен подать заявление с указанием причины отсутствия в день выборов и получить избирательный бюллетень в участковой избирательной комиссии.
В присутствии не менее двух членов участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.
После чего ему выдают бюллетень и конверт.
Избиратель заполняет бюллетень в кабине для тайного голосования, вкладывает его в конверт и заклеивает.
Конверт, заверенный печатью комиссии, будет храниться в специальном сейфе до 9 июля.
Досрочное голосование в густонаселенных районах избирателями в иностранных государствах может проводиться по месту пребывания избирателя в соответствии с международными договорами Узбекистана и соглашениями с уполномоченными государственными органами иностранных государств.
Участковая избирательная комиссия, образованная при дипломатическом и ином представительстве РУз в иностранном государстве, принимает решение о времени и месте голосования по месту пребывания избирателей и информирует об этом избирателей через СМИ.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.