https://uz.sputniknews.ru/20230707/nablyudateli-mejparlamentskaya-assambleya-sng-vstrecha-sik-uzbekistan-36623729.html
В ЦИК Узбекистана прошла встреча с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ
В ЦИК Узбекистана прошла встреча с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ
В составе мониторинговой группы 54 наблюдателя. 07.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-07T12:13+0500
2023-07-07T12:13+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.В составе мониторинговой группы 54 наблюдателя, в их числе — сенаторы, депутаты и эксперты. Для наблюдения за выборами президента Узбекистана прибудут 785 наблюдателей из зарубежных стран и авторитетных международных организаций. Общее количество местных и иностранных журналистов и представителей СМИ, аккредитованных для освещения выборов, составляет 1 299 человек.Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкцияНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан, видео, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане, снг, кандидат, кандидаты в президенты узбекистана
В ЦИК Узбекистана прошла встреча с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:13 07.07.2023 (обновлено: 12:17 07.07.2023)
В составе мониторинговой группы 54 наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
В составе мониторинговой группы 54 наблюдателя, в их числе — сенаторы, депутаты и эксперты.
"Сегодня и завтра мы встретимся со всеми политическими партиями, которые выдвигают своих кандидатов. Надеемся на очень объективное наблюдение", — сказал на встрече с главой ЦИК Узбекистана Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
Для наблюдения за выборами президента Узбекистана прибудут 785 наблюдателей из зарубежных стран и авторитетных международных организаций. Общее количество местных и иностранных журналистов и представителей СМИ, аккредитованных для освещения выборов, составляет 1 299 человек.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.