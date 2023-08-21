Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 14 по 21 августа
10:40 21.08.2023 (обновлено: 11:39 21.08.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский/
Sputnik собрал громкие назначения и увольнения руководителей различных ведомств республики за прошедшую неделю.
Аппарат Президента
© Sputnik / Рамиз БахтияровСардор Умурзаков
Сардор Умурзаков. Архивное фото
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сардор Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана и стал советником президента по особым поручениям. Он возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2022 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
© АИМКСуннатилла Бекенов
Суннатилла Бекенов. Архивное фото
© АИМК
Суннатилла Бекенов освобожден от должности помощника руководителя Администрации президента. В феврале 2018 года Бекенов стал первым заместителем председателя Госкомитета по инвестициям, а в январе 2019 года — первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли. С сентября 2019 года по декабрь 2020 года он работал директором Агентства по управлению государственными активами. 16 июля 2022 года главой Администрации президента был назначен Сардор Умурзаков, а через несколько дней Бекенов приступил к работе в качестве его помощника.
Суд
Садриддин Эшанкулов стал главой Военного суда Узбекистана. Кроме того, сменились главы административных судов трех регионов республики: в Бухарской области на эту должность назначен Абдухалим Ахмедов, в Сырдарьинской — Турабек Кодыркулов, в Кашкадарьинской — Голибжон Давлатов. Алишер Абдурашидович Абдурахманов назначен заместителем председателя Ферганского областного суда — председателем судебной коллегии по хозяйственным делам, сообщили в пресс-службе.
© Foto : Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан Бекзод Нариманов избран заместителем омбудсмана Узбекистана.
Бекзод Нариманов избран заместителем омбудсмана Узбекистана.
© Foto : Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Бекзод Нариманов избран заместителем уполномоченного по правам человека (омбудсмана).
Совет министров Каракалпакстана
Байрам Отемуратов назначен заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана. Он будет отвечать за молодежную политику, социальное развитие и духовно-просветительскую деятельность. До назначения он работал ректором Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. Бывший зампредседателя Совета министров Абатбай Данияров был назначен хокимом Нукуса.
Энергетика
© Министерство энергетикиУмид Мамадаминов
Умид Мамадаминов . Архивное фото
© Министерство энергетики
Умид Мамадаминов назначен заместителем министра энергетики Узбекистана. До назначения с февраля 2023 года он работал заместителем министра сельского хозяйства.
Силовые структуры
Равшан Султанходжаев назначен на должность начальника УВД Хорезмской области. Ранее он работал заместителем начальника Ташкентского ГУВД — начальником отдела по профилактике правонарушений. В течение 2019-2023 годов начальником УВД Хорезмской области работал генерал-майор Даврон Назармухамедов, ранее назначенный заместителем министра внутренних дел.
Хокимият
Одилжон Атауллаев назначен хокимом Янгиюльского района Ташкентской области. До своего назначения он был начальником отдела по борьбе с бедностью и трудоустройству города Нурафшана.
Исроил Джабборов стал хокимом Пайарыкского района Самаркандской области. До назначения он работал начальником главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области. Предыдущий хоким Пайарыкского района Зафар Эргашев, работавший на этому посту с августа 2021 года, в июле был освобожден от должности по поручению Шавката Мирзиёева
Джамшид Ходжаев назначен новым заместителем хокима Навоийской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам. С 2017 года он являлся председателем Навоийского областного кенгаша Союза молодежи Узбекистана, а с 2020 года - начальником Навоийского областного управления Агентства по делам молодежи.
Комитет по развитию шелководства и каракулеводства
Бахром Шарипов покинул пост председателя Комитета по развитию шелководства и каракулеводства "в связи с переходом на другую работу". Он возглавлял комитет с момента его основания с сентября 2020 года. С апреля 2017 года по январь 2023 года также работал председателем Ассоциации “Узбекипаксаноат”.
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