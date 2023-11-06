https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-naznacheniye-30-oktyabrya-5-noyabrya-40720476.html

Кадровые назначения в Узбекистане за неделю: 30 октября — 5 ноября

Кадровые назначения в Узбекистане за неделю: 30 октября — 5 ноября

За минувшую неделю произошли кадровые назначения в ведомствах страны различного уровня

2023-11-06T12:36+0500

2023-11-06T12:36+0500

2023-11-06T14:26+0500

узбекистан

общество

назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/06/15127285_0:645:2047:1796_1920x0_80_0_0_b5aa2a87ed64efbb5c9c216ddefd575f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Кадровые назначения, которые произошли за минувшую неделю в Администрации президента, Минсельхозе, Минкульте, в администрации одного из районов Кашкадарьинской области собрал Sputnik Узбекистан. Также новый заместитель появился у руководителя Общественного благотворительного фонда "Вакф" .Жобир Азимов назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов. Ранее Азимов занимал должности заместителя прокурора Самаркандской области и прокурора Учтепинского района Ташкента. До недавнего времени он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.Асилбек Худаяров стал первым заместителем руководителя управления социального развития Администрации президента. Ранее Худаяров работал начальником Главного медицинского управления Администрации президента, а до этого был первым заместителем министра здравоохранения.Гаяне Умерова приступила к работе заместителем заведующего отделом социального развития Администрации президента Узбекистана. До назначения на эту должность Умерова была исполнительным председателем Фонда развития культуры и искусства РУз, а до этого руководила отделом управления финансами этого фонда.Гайратулла Ёзиев назначен первым заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики. До нынешнего назначения он занимал должность заместителя председателя Службы государственной безопасности республики.Кахраман Сариев стал заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики. Прежде он работал первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.Улугбек Мухаммадиев приступил к работе заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики — руководителем Народной приемной президента. Ранее он занимал должность заместителя советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.Умар Исмаилов назначен первым заместителем руководителя Народной приемной президента Узбекистана. До назначения на этот пост работал заместителем советника главы республики по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.Азим Назаров стал первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он работал первым заместителем министра водного хозяйства.Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации президента Узбекистана.Бунёд Охунов стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.Баходир Ахмедов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До этого назначения он работал заместителем министра культуры.Авазхон Таджиханов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До назначения он работал директором ГУП "Konvension markaz majmuasi direksiyasi".Юсуфжон Усмонов назнаен на должность заместителя министра культуры. До этого назначения он работал главным инспектором сектора Счетной палаты РУз по вопросам экономики, государственных инвестиционных программ и государственной поддержки общественных организаций.Ботир Тогаев стал хокимом Нишанского района. Его кандидатуру утвердили на внеочередной сессии Нишанского районного Кенгаша народных депутатов. До нынешнего назначения он работал первым заместителем министра сельского хозяйства. Ранее Тогаев занимал должность хокима Камашинского района Кашкадарьинской области.Сардар Рахимхан (Санжар Рагимов) назначен на должность заместителя руководителя общественного благотворительного фонда "Вакф" — директора по благотворительной работе. Такое решение приняли на заседании членов правления благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана. Сардар Рахимханов известен своей благотворительной деятельностью.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кадровые назначения за неделю