https://uz.sputniknews.ru/20240810/gosvizit-prezident-uzbekistan-kazaxstan-zaversheniye-45118053.html
Госвизит президента Узбекистана в Казахстан завершился
Госвизит президента Узбекистана в Казахстан завершился
Sputnik Узбекистан
В рамках госвизита состоялись встреча лидеров двух стран в узком составе, открытие в Астане памятника Алишеру Навои, шестая Консультативная встреча глав государств ЦА и ряд других мероприятий
2024-08-10T10:02+0500
2024-08-10T10:02+0500
2024-08-10T10:02+0500
узбекистан
казахстан
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
президент
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Мероприятия государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и саммита глав государств Центральной Азии завершились, сообщает пресс-служба главы РУз.В рамках программы пребывания в городе Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу в узком кругу и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Принят солидный пакет двусторонних документов. Состоялась церемония запуска совместных проектов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил главе Узбекистана высшую государственную награду своей страны – орден "Алтын Кыран" за исключительный вклад в укрепление узбекско-казахской дружбы.Также лидеры приняли участие в церемонии открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана.Кроме того, президент Узбекистана принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и обозначил приоритетные направления дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.Состоялась торжественная церемония вручения Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания в регионе.На полях саммита также прошла встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, на которой рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.На этом мероприятия госвизита завершились. В международном аэропорту Астаны Шавката Мирзиёева проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава Узбекистана вылетел в Ташкент.
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госвизит президент узбекистан казахстан встреча лидер открытие астана памятник алишер навои консультативная встреча глав государств ца
госвизит президент узбекистан казахстан встреча лидер открытие астана памятник алишер навои консультативная встреча глав государств ца
Госвизит президента Узбекистана в Казахстан завершился
В рамках госвизита состоялись встреча лидеров двух стран в узком составе, открытие в Астане памятника Алишеру Навои, шестая Консультативная встреча глав государств ЦА и ряд других мероприятий.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik
. Мероприятия государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и саммита глав государств Центральной Азии завершились, сообщает пресс-служба
главы РУз.
В рамках программы пребывания в городе Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу
в узком кругу и первое заседание
Высшего межгосударственного совета. Принят солидный пакет двусторонних документов. Состоялась церемония запуска
совместных проектов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил главе Узбекистана высшую государственную награду своей страны – орден "Алтын Кыран" за исключительный вклад в укрепление узбекско-казахской дружбы.
Также лидеры приняли участие в церемонии открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана.
Кроме того, президент Узбекистана принял участие
в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и обозначил приоритетные направления дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.
Состоялась торжественная церемония
вручения Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания в регионе.
На полях саммита также прошла встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, на которой рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
На этом мероприятия госвизита завершились. В международном аэропорту Астаны Шавката Мирзиёева проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава Узбекистана вылетел в Ташкент.