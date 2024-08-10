https://uz.sputniknews.ru/20240810/gosvizit-prezident-uzbekistan-kazaxstan-zaversheniye-45118053.html

Госвизит президента Узбекистана в Казахстан завершился

Госвизит президента Узбекистана в Казахстан завершился

Sputnik Узбекистан

В рамках госвизита состоялись встреча лидеров двух стран в узком составе, открытие в Астане памятника Алишеру Навои, шестая Консультативная встреча глав государств ЦА и ряд других мероприятий

2024-08-10T10:02+0500

2024-08-10T10:02+0500

2024-08-10T10:02+0500

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

президент

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Мероприятия государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и саммита глав государств Центральной Азии завершились, сообщает пресс-служба главы РУз.В рамках программы пребывания в городе Астане лидеры Узбекистана и Казахстана провели встречу в узком кругу и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Принят солидный пакет двусторонних документов. Состоялась церемония запуска совместных проектов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил главе Узбекистана высшую государственную награду своей страны – орден "Алтын Кыран" за исключительный вклад в укрепление узбекско-казахской дружбы.Также лидеры приняли участие в церемонии открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана.Кроме того, президент Узбекистана принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и обозначил приоритетные направления дальнейшего укрепления регионального взаимодействия.Состоялась торжественная церемония вручения Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания в регионе.На полях саммита также прошла встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, на которой рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.На этом мероприятия госвизита завершились. В международном аэропорту Астаны Шавката Мирзиёева проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава Узбекистана вылетел в Ташкент.

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