Новогодний официоз: любопытные детали обращений глав государств к народу

В 2020 году исполнится 50 лет с момента, когда руководство СССР стало поздравлять своих граждан по телевизору с Новым годом. Sputnik изучил формат поздравлений советских лидеров и глав государств ряда стран постсоветского пространства.

Впервые в советском телеэфире поздравление руководителя государства было показано 31 декабря 1970 года — генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев произнес его за несколько минут до наступления нового года.

К такому формату постепенно привыкли. Но новогоднее обращение 31 декабря 1980 года вместо Брежнева зачитал известный диктор Игорь Кириллов. В 1982 советский лидер скончался. Новый генсек Юрий Андропов не стал записывать телеобращение по поводу Нового года. Вместо него с новым 1983 годом сограждан поздравлял Василий Кузнецов — заместитель председателя Верховного Совета СССР. Андропов, а за ним и генсек Константин Черненко новогодних телеобращений не делали.

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В следующий раз СССР увидел своего лидера на новогодних телеэкранах 31 декабря 1985 года — с поздравлением выступил новый руководитель страны Михаил Горбачев. Но год спустя, 31 декабря 1986, перед советскими телезрителями появился президент США Рональд Рейган. Появление на телеэкране американского президента было представлено как символ потепления отношений и разрядки в отношениях между сверхдержавами. Горбачев, в свою очередь, поздравил американскую аудиторию.

31 декабря 1991 года телезрителей уже распавшегося СССР поздравил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Михаил Горбачев уже не являлся руководителем страны, а поздравление президента РФ Бориса Ельцина, хотя и было записано еще тремя днями ранее, в эфире РГТРК "Останкино" (заменившей Первую общесоюзную программу на тех же частотах) в новогоднюю ночь показано не было. Эфир смотрел весь бывший союз. Борис Ельцин не имел полномочий поздравлять значительную часть аудитории, которая уже проживала в независимых государствах.

Поздравление сатирика Задорнова было произнесено заранее, во время записи праздничного концерта. Хронометраж речи не совпал с боем курантов, который транслировали в записи. Оригинальная запись обращения сатирика не сохранилась, остались лишь любительские съемки с экрана.

Россия: смена власти под Новый год

Необычным было поздравление российского президента Бориса Ельцина с новым 1998 годом. В конце обращения к президенту подошли родственники с бокалами шампанского.

30 декабря 1999 года Борис Ельцин записал стандартное новогоднее поздравление, но решил записать новое на следующий день. В итоге россияне 31 декабря увидели обращения от двух президентов — уходящего в отставку и исполняющего обязанности. В полдень выступил Борис Ельцин, произнеся знаменитые слова: "Я устал, я ухожу". А за несколько минут до полуночи было показано первое новогоднее обращение Владимира Путина.

31 декабря 2013 года новогоднее обращение Владимира Путина пришлось перезаписать. Причиной стали теракты в Волгограде, произошедшие как раз накануне Нового года. Старую версию обращения, записанную по традиции заранее, показали на Чукотке и Камчатке. Сам президент находился в Хабаровске, где встречал новый год с пострадавшими от летнего наводнения. Новое обращение было записано в прямом эфире в ходе новогоднего приема. Рядом с российским лидером стояли граждане, потерявшие жилье в ходе природного катаклизма. В других часовых поясах РФ данная версия поздравления главы государства была показана в записи.

Молдова: второй Новый год под куранты

Кремлевские куранты в Молдове не утратили своей праздничной роли. Обращая разницу во времени с Москвой в свою пользу, многие жители страны с удовольствием встречают Новый год два раза подряд, — выслушав еще одно поздравление, но уже от российского президента, и с воодушевлением чокнувшись под звон часов на Спасской башне.

С момента обретения независимости в Молдове пост главы государства занимали пять президентов. По воспоминаниям граждан Молдовы, новогодние телепоздравления первого президента Молдовы Мирчи Снегура (1990-1997 годы) и второго президента Петра Лучинского (1997-2001 годы) выдержаны в традиционном, камерном духе. Это умиротворяющая обстановка кабинета, новогодняя елка и государственный флаг.

Третий президент Молдовы Владимир Воронин пробыл на своем посту дольше всех, два полных срока (2001-2009 годы). И соответственно, больше всех остальных президентов поздравлял граждан Молдовы с Новым годом — восемь раз.

Выборы президента в парламенте в 2009 году не состоялись. Избрание нового руководителя затянулось на три долгих года. С Новым годом по телевизору народ поздравляли временно исполняющие обязанности президента.

После ряда бурных политических пертурбаций один из врио президентов Михай Гимпу потерял свою должность. Страна едва не осталась без поздравления — на два дня должность врио президента перешла к премьеру Владимиру Филату (позже отправленного в тюрьму по обвинению в коррупции). Буквально в последний день его сменил очередной врио —спикер парламента Мариан Лупу, который и поздравил народ Молдовы с праздником 31 декабря 2010 года. Он же обратился с экранов телевизоров к молдавскому народу и 31 декабря 2011 года. В этот раз он не сидел за столом, а стоял возле новогодней елки.

В 2012 году Молдова наконец обрела президента Николае Тимофти (с легитимностью избрания которого согласились не все). С телевизионным обращением он выступал четыре раза, в последний раз — в 2015 году. При Тимофти интерьер в кадре новогоднего телеобращения обогатился горящим камином, а также бокалом шампанского в конце выступления, — который глава государства извлекал, ко всеобщему недоумению, откуда-то снизу, будто из-под стола.

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Новый импульс новогодние поздравления получили с вступлением в должность президента Игоря Додона. И если в 2016 году его поздравление еще носило на себе налет консервативности (кабинет, новогодняя елка, бокал шампанского), то уже в 2017 году формат изменился — в новогоднем телеобращении вместе с президентом участвовала и первая леди — супруга главы государства Галина Додон.

А к 2018 году формат телеобращения уже окончательно стал соответствовать современным трендам. Президент поздравил народ Молдовы с Новым годом не из кабинета, а стоя на улице на фоне здания президентской администрации.

Узбекистан: рекордный хронометраж

В Узбекистане президент Ислам Каримов лично с телеэкрана граждан республики не поздравлял. Его обращение в новогоднюю ночь зачитывали дикторы. Для одного из них — Абдумумина Утбасарова — поздравление с новым 2016 годом стало последней записью в жизни. Можно сказать, что вместе с Утбасаровым ушла эпоха, потому что в дальнейшем с наступлением Нового года граждан стал поздравлять лично новый президент Шавкат Мирзиёев.

До 2017 года новогоднее поздравление гражданам Узбекистана можно было вносить в Книгу рекордов Гиннеса. В среднем оно занимало полчаса.

Пятнадцать минут поздравление на узбекском языке зачитывал Абдумумин Утбасаров, столько же на русском — Галина Мельникова.

"Текст новогоднего поздравления готовился в аппарате президента и состоял из шести-семи страниц, — рассказала Sputnik Галина Мельникова. — Президентское поздравление обычно представляло собой доклад о проделанной работе и планы на следующий год. Поздравление записывалось в студии, потом просматривалось, потом иногда переписывалось. Случалось, что в поздравительный доклад вносились изменения. Как правило, составители либо опускали, либо вставляли какую-либо цифру. И в таком случае дикторы перезаписывали поздравление".

Текст поздравления дикторы записывали 30 декабря. Если у руководства возникали пожелания и дополнения — перезапись происходила утром 31 декабря. Монтаж не приветствовался, поэтому дикторы перечитывали все "набело".

Последнее дикторское поздравление с 2016 годом тоже пришлось перезаписывать утром 31-го, потому что в текст добавили одно предложение.

Галина Мельникова вспоминает, что перезапись поздравления требовалась редко. В основном, всегда записывали с первого раза.

"Само поздравление составлялось, очевидно, по шаблону, — вспоминает Галина Мельникова. — Сначала перечислялись достижения за прошлый год. Затем следовали планы на следующий новый год. Фон был всегда стандартный — обычно это была панорама города. И с краю - елка. Студии менялись. Сначала поздравление записывалось на старом телевидении, затем — в студии Медиацентра".

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С приходом Шавката Мирзиёевва новогодние поздравления стали существенно короче. Текст его вместо 6-7 страниц помещается на одной.

"31 декабря 2016 года в предпраздничной суете, я перехожу дорогу. И тут меня останавливает милиционер, — вспоминает Галина Мельникова. — Я в испуге думаю: "Что же я нарушила?" А он мне говорит: "Галя-апа! С Новым годом поздравлять будете? Мы уже так привыкли!" Я говорю: "Нет. Я передала микрофон в надежные руки".

Абхазия: не стреляйте в Новый год!

В Абхазии первое телевизионное поздравление гражданам республики прозвучало в непростое время.

"Шел шестой месяц войны, — вспоминает председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телекомпании "Абаза ТВ" Руслан Хашиг. — Мы вещали на три района республики — Гудаутский, Гагрский и Сухумский. Зима по абхазским меркам была очень суровая и холодная. Снега выпало около метра. Поздравление председателя Верховного Совета Абхазии, главнокомандующего Владислава Ардзинба мы писали в Гудауте, в двухэтажном особнячке".

Основная часть поздравительной речи была произнесена на абхазском, потом Владислав Ардзинба перешел на русский.

"Но завершающую часть своей речи Ардзинба произнес на абхазском: подняв бокал, он обратился ко Всевышнему, — вспоминает Руслан Хашиг. — В Абхазии есть такой обычай — стрелять в честь Нового года. И в какой-то момент Владислав Григорьевич сказал о том, что в этот Новый год стрельба абсолютно неуместна. Сейчас каждый патрон на счету, он должен быть использован в целях защиты населения Абхазии, а не в целях праздничного торжества".

С тех пор президент поздравляет жителей Абхазии накануне каждого Нового года. Исключение из этого правила случилось только однажды, накануне нового 2005 года.

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"Тогда выборы в республике затянулись, — вспоминает Руслан Хашиг. — Первый тур состоялся в октябре, повторные выборы были назначены на 17 января 2005 года. И вот тогда с Новым годом республику поздравлял не действующий президент Ардзинба, а премьер-министр Нодар Хашба. Это был единственный случай, когда действующий президент не поздравлял".

Ранее новогодние телеобращения записывались в кабинете или в студии. Но в последние несколько лет запись проходит на улице — в знаковых местах Сухума.

Южная Осетия: поздравление под канонаду

В Южной Осетии первое поздравление президента прозвучало 31 декабря 1996 года. До этого в республике была парламентская форма правления, и формат новогодних телеобращений не использовался.

"Обычно поздравление мы записывали в студии, — рассказывает бывший генеральный директор ГТРК "Ир" Роберт Кулумбегов. — Сначала президент просто сидел за столом. Потом, в один из следующих годов мы поставили ему на стол маленькую елочку. Потом елочка стала большой. А потом решили выйти на улицу. Съемки происходят либо на Театральной площади, либо у голубых елей рядом с Домом правительства".

Накладки во время записи телеобращений случались. Многие жители республики их помнят.

"Однажды, когда мы записывали поздравление, нам очень повезло с погодой — рассказывает Роберт Кулумбегов. — Стояла яркая, звездная южная ночь, а на самый Новый год повалил снег. И получилось так, что наш президент выступал на площади без снега, а город просто заваливало. Понятно, что зрители, выглядывая за окно, недоумевали".

Сейчас поздравления президента и председателя парламента, который поздравляет до президента, тщательно хронометрируют, чтобы совпадение с боем курантов было идеальным. Но в прежние времена не обходилось без казусов.

"Однажды мы решили поэкспериментировать и дать выступление президента в прямом эфире, но пожалели об этом, — вспоминает Кулумбегов. — Поздравительный эфир вышел за рамки полуночи. За окном уже стреляли. Надо сказать, что в тот год празднование еще сопровождалось стрельбой из разного вида оружия. И вот уже вовсю грохочет канонада, а президент говорит: "Осталось несколько минут до наступления Нового года". С тех пор поздравление даем только в записи".

Другие страны

Новогоднее обращение лидера Армении много лет записывалось в резиденции президента. Но в конце 2018 года Никол Пашинян (на тот момент и.о. премьер-министра) изменил традиции. Поздравление Пашиняна было сделано в премьерском особняке, в окружении семьи — жены и трех дочерей. В этом году Армению снова ждет нововведение. В 23:45 на площади Республики премьер-министр Никол Пашинян обратится к народу с новогодним посланием в прямом эфире.

В Казахстане сограждан впервые поздравит новый президент Касым-Жомарт Токаев. Поздравление традиционно произносится на двух языках — казахском и русском. В годы президентства Нурсултан Назарбаев в конце речи брал бокал шампанского. В столице Казахстана обращение главы государства транслируется на больших экранах на улицах города.

В Беларуси уже почти четверть века жителей страны поздравляет с праздником президент Александр Лукашенко. Дольше всего Александр Григорьевич выступал накануне 2008 года — 7 минут 54 секунды. Самая короткая речь была произнесена в преддверии 2018 года — 5 минут 33 секунды. Свою речь глава государства произносит то стоя, то сидя.