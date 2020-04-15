Генсек ШОС рассказал, что поможет странам преодолеть пандемию

В большинстве государств-членов ШОС приняты антикризисные пакеты мер, в которых определены права и обязанности граждан в связи с введением чрезвычайной ситуации.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов рассказал о взаимодействии стран ШОС в условиях мировой пандемии. Об этом сообщает информагентство Dunyo со ссылкой на агентство ТАСС.

По словам Норова, масштаб эпидемии, который имел место в Китае в январе и феврале, позволил многим странам заранее оценить степень надвигающейся угрозы и принять превентивные меры. В середине марта эпидемический ландшафт резко изменился и страны ШОС также оказались лицом к лицу с опасной болезнью.

В государствах-членах ШОС действует режим чрезвычайной ситуации, созданы штабы, комитеты и комиссии, отвечающие за эпидемиологическую обстановку и ведущие системную работу, мобилизованы необходимые ресурсы.

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В этой связи, Норов выделил ключевые факторы, которые проявились на фоне борьбы с пандемией.

Во-первых, по словам генсека ШОС, население с пониманием восприняло вынужденные меры по отмене занятий в учебных заведениях, ограничению деятельности работы предприятий, закрытию транспортного сообщения и границ, переносу публичных и развлекательных мероприятий.

Во-вторых, мобилизованы все государственные органы, в первую очередь отрасли, ответственные за здравоохранение, которые ведут работу по борьбе с эпидемией коронавируса в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Министерства здравоохранения демонстрируют готовность быстро и эффективно противостоять волне вируса. Предпринимаются меры по поддержке медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с опасным вирусом. Правительства стран ШОС принимают меры по материальному поощрению труда врачей и медработников.

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В-третьих, в борьбе с коронавирусом максимально были задействованы возможности внешнеполитических ведомств, которые проделали огромную работу по возвращению своих граждан из других стран.

В-четвертых, мобилизованы финансово-экономические ресурсы. В большинстве государств-членов ШОС приняты антикризисные пакеты мер, в которых определены права и обязанности граждан в связи с введением чрезвычайной ситуации, кроме того, предусмотрены меры по поддержке государственных и частных предприятий, сохранению заработной платы, снижению налогов, предоставлению помощи наиболее уязвимым социальным слоям.

Правоохранительные органы и оборонные силы также консолидировали весь свой потенциал и обеспечивают общественную стабильность и принимают необходимые меры по недопущению негативных тенденций.

К сожалению, некоторые граждане проявляют безответственность, в частности, во многих странах мира имеют место распространение недостоверных сведений, связанных с коронавирусом, сокрытие симптомов болезни или намеренного заражения других, растет организованная преступность через интернет, производство контрафактных медицинских товаров и лекарств. Есть также риск использования террористическими и экстремистскими силами ситуации, которая складывается из-за коронавируса, накладывая множество ограничений и нагрузки на функционирование ключевых служб по обеспечению общественной безопасности.

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Особо актуальным стал вопрос информационной безопасности и безопасности критически важной инфраструктуры из-за повышенного внимания к коронавирусу в информационном пространстве, а также массового перехода людей на общение в формате онлайн и удаленный режим работы, что подрывает устоявшиеся нормы безопасного функционирования систем в интернете. По данным экспертов, базовыми угрозами являются утечка персональных данных, кибератаки на испытательные лаборатории, медицинские учреждения, банки, финансовое мошенничество, вредоносные рассылки сообщений.

Необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере информационной безопасности, улучшение национальных устойчивых структур, высокотехнологичных программных систем и средств защиты информации. Этим вопросам, подчеркнул Норов, в рамках ШОС будет уделяться особое внимание, поскольку Китай, Индия и Россия имеют более устойчивые системы и механизмы, что можно внедрить и в другие страны ШОС. Специальная рабочая группа ШОС по современным информационно-коммуникационным технологиям проведет анализ всех положительных и уязвимых факторов новой реальности.

Отвечая на вопрос о взаимодействии и взаимной поддержке стран ШОС в данной ситуации, Генеральный секретарь организации отметил, что эпидемия коронавируса стала проверкой единства и прочности сотрудничества в рамках объединения. Это, по его словам, прежде всего, проявилось в готовности поделиться не только эпидемиологическим и организационным опытом, но и оказать финансовую, экономическую и продовольственную помощь друг другу.

С момента возникновения эпидемии страны-члены ШОС находятся в тесном контакте друг с другом на уровне глав государств, руководителей министерств и ведомств, отвечающих за здравоохранение и общественную безопасность.

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По словам генсека ШОС, ни одно государство не сможет обеспечить собственную безопасность подавлением коронавируса лишь на своей территории, пока в соседних странах будет продолжаться распространение болезни.

Как известно, в разгар эпидемии в Китае государства-члены ШОС оказывали помощь китайскому правительству. В настоящее время Китай, где вирус пошел на спад, оказывает необходимую помощь странам ШОС, отправляя гуманитарные грузы. Китайские и российские специалисты проводят работу по разработке вакцины.

Еще в феврале Россия передала странам Центральной Азии тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса. Китай, Россия, Узбекистан, несмотря на напряженный процесс сдерживания эпидемии, сейчас делятся имеющимися запасами продовольствия и медицинскими препаратами с наиболее нуждающимися странами региона. В частности, Узбекистан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану.

Россия, Китай, Узбекистан также направили помощь Ирану и Афганистану, которые являются государствами-наблюдателями при ШОС. Казахстан выразил готовность помочь в случае необходимости странам Центральной Азии. Китай направил в Иран и Казахстан врачей и специалистов.

Все это говорит о приверженности стран ШОС к взаимной поддержке и сотрудничеству для совместного преодоления этой чрезвычайной ситуации.

При этом генсек ШОС отметил, что распространение коронавируса стало глобальной проблемой, заслуживающей внимания на самом высоком международном уровне. Усилий одной или нескольких стран, как показывает опыт, явно недостаточно. В этом плане он отметил важность практической реализации предложений и инициатив, озвученных на недавней встрече глав стран G20, среди которых были и лидеры государств-членов ШОС, таких как Китай, Россия и Индия.

"В частности, предложение председателя КНР Си Цзиньпина о консолидации сил для ускорения разработки вакцин, внедрения лекарств и тестовых систем представляется важным с точки зрения конкретного определения наиболее эффективных методов лечения и профилактики," - отметил Норов.

Президент Владимир Путин предложил создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, а также ввести солидарный мораторий на ограничение товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для закупок в отношении стран, которые больше всех страдают от пандемии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди констатировал парадоксальную статистику о том, что 90% из случаев заболевания COVID-19 и 88% смертей были в странах G20 несмотря на то, что им принадлежит 80% мирового ВВП и в них живет 60% мирового населения.

Генсек проинформировал, что 1 апреля 2020 года состоялось заседание экспертов министерств здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференции, в ходе которой участники провели обзор эпидемиологической ситуации в государствах-членах, обсудили вопросы укрепления сотрудничества по усилению контроля за развитием ситуации с COVID-19 и поиска эффективного метода лечения пациентов с подтвержденным диагнозом.

По словам Норова, 9 апреля в секретариате постпреды провели заседание и рассмотрели проекты ряда документов, таких как заявление глав государств-членов ШОС в связи с 75-й годовщиной Победы, заявление государств — членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.