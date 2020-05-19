Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 мая

Врачи Узбекистана сумели вылечить 2 338 человек, а это почти 83% от общего количества выявленных заражений.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 46 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 825 случаев заражения опасным вирусом.

Сейчас в инфекционных учреждениях по всей республике проходят лечение 474 пациентов с диагнозом COVID-19.

Количество выздоровевших неуклонно растет

Сегодня в Минздраве сообщили о еще 45 узбекистанцах, выписанных из инфекционных медучреждений Ташкента. Самому старшему из пациентов – 49 лет, а младшему – 20 лет.

Все они полностью выздоровели и отправились на реабилитацию.

В общей сложности врачи Узбекистана сумели вылечить 2 338 человек, а это почти 83% от общего количества выявленных заражений.

Гражданам напомнили про штраф за отсутствие медицинской маски

В республике началось поэтапное смягчение карантинных мер, однако рядом узбекистанцев данное решение было воспринято как основание для того, чтобы перестать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила вообще.

В частности, в столичном ГУВД отметили, что сразу после смягчения карантина увеличилось число штрафов за отсутствие масок.

Ежедневно правоохранители Ташкента выявляют около 100 горожан, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Сотрудники ГУВД просят относиться со всей серьезностью к вопросу собственного здоровья, а также безопасности окружающих.

Уголовное дело в отношении врача с COVID-19 прекращено

Генпрокуратура РУз прекратила уголовное дело, которое ранее было возбуждено прокуратурой Самаркандской области в отношении заведующего отделением медучреждения в регионе.

Речь идет о начальнике отделения Акдарьинского районного медицинского объединения Х. Д., который заразил коронавирусом 34 человек.

В Минздраве, который ранее встал на защиту своего коллеги, поприветствовали решение Генпрокуратуры. В ведомстве назвали его правильным и создающим основу для дальнейшего ответственного подхода медиков к своей профессии.

Из Санкт-Петербурга на родину вернулось несколько сотен узбекистанцев

Около 250 узбекистанцев прибыли сегодня вывозным рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Санкт-Петербурга. Самолет вылетел из аэропорта Пулково в 13.30 по московскому времени.

Вывозной авиарейс доставил из Ташкента в Петербург 39 россиян >>

У всех прибывших возьмут анализы на COVID-19. Также они должны будут пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию на дому.

Граждане республики могут получить разрешение на выезд в Россию

Специальная республиканская комиссия может в исключительных случаях рассмотреть возможность разрешения выезда граждан Узбекистана за границу.

Подробности — здесь.

Сейчас это могут сделать только иностранцы, имеющие вид на жительство в РФ, близких родственников (которые являются гражданами России), либо являющиеся участниками Госпрограммы по переселению соотечественников.

Важно отметить, что решение о пропуске граждан республики через границу принимается исключительно властями Узбекистана.

Новый пакет мер поддержки населения Узбекистана в период пандемии

Президент поручил предпринять очередные меры по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии.

В частности, речь идет об отмене уплаты налога на имущество и землю для субъектов малого предпринимательства, рынков и торговых комплексов, кинотеатров, предприятий общественного питания и общественного транспорта, спортивно-оздоровительных заведения и других учреждений.

Республика продолжает получать финансовую помощь для борьбы с COVID-19

Международный валютный фонд (МВФ) выделил Узбекистану 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Данные средства будут направлены на пополнение антикризисного фонда при Министерстве финансов РУз для финансирования мер по смягчению негативного влияния глобального кризиса и коронавирусной пандемии.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 4,81 миллиона, жертвами пандемии стали более 319 тысяч человек, выздоровели — более 1,79 миллиона.