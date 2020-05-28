Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 мая

Сегодня были выписаны пациенты, проходившие лечение от COVID-19 в инфекционных учреждениях Ташкента, Андижана и Самарканда. Среди них есть и гражданин Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 82 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.30 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 3 437 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 729 пациентов.

Узбекские врачи стараются помочь всем, кто нуждается в помощи

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 35 гражданам.

Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте, Самарканде и Андижане. Самому старшему из пациентов — 62 года, младшему — 5 лет.

При этом один из выписанных пациентов — гражданин Таджикистана, что говорит о том, что на помощь узбекских врачей могут расчитывать не только граждане республики, но и иностранных государств.

Однако если анализировать статистику, беря в расчет граждан Узбекистана, то, на данный момент, общее число победивших болезнь составляет 2 694 человек.

К чему приводит безответственность и безразличие к окружающим

В период пандемии важно думать не только о своем здоровье, но и осознавать то, как легко можно стать переносчиком заболевания, которое кто-то, если заболеет, может легко перенести, а кто-то — нет.

Сегодня Минздрав опубликовал историю о двух водителях грузовика, из-за безответственности которых на карантин пришлось посадить 100 человек.

Граждане прибыли на пограничный пост в Кибрайском районе Ташкентской области из РФ и сдали тест на COVID-19. Однако вместо того, чтобы отнестись с пониманием к установленным санитарным правилам, мужчины покинули стоянку КПП и отправились домой.

Позднее у них выявили коронавирус. В результате все 100 человек, находившихся в контакте с данными гражданами, были взяты под 14-дневное медицинское наблюдение.

В республике строится новый карантинный комплекс

В Самарканде на территории военного городка вовсю идет строительство карантинного комплекса, рассчитанного на 100 коек.

В нем будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные.

Скоростная стройка: видео возведения инфекционной больницы в Ташкентской области >>

Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения. Также там построят жилье для медицинского персонала. Более того, на прилегающей территории военного городка началось возведение карантинного комплекса на 1000 мест.

"Учат в школе, учат в школе, учат в школе..."

В Министерстве народного образования сообщили, что в этом году прием в первый класс начнется с 1 июля, а не с 1 июня, как это было ранее.

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Спецбортом на экзамен: Узбекистан доставит педагогов из РФ в филиалы вузов

Власти республики готовы организовать чартерные рейсы для преподавателей из РФ на вступительные экзамены в филиалы российских вузов в Узбекистане в период пандемии.

Все необходимые санитарно-эпидемиологические меры будут приняты. В частности, планируется организовать отдельную карантинную зону на базе оздоровительных учреждений.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,69 миллиона, скончались свыше 356 тысяч человек, выздоровели — более 2,35 миллиона.