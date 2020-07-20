Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 июля

За борьбу с COVID-19 врачам присвоят награду, президент поручил усилить эффективность работы медучреждений и служб скорой помощи, в столице и области объявлен срочный набор медработников — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных возросло

За сутки в республике прибавилось еще 542 пациента с коронавирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлен 17 149 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 7 672 граждан с положительным диагнозом, 81 пациент находятся в тяжелом состоянии, 23 — в крайне тяжелом.

В настоящее время в Узбекистане 62,3 тысячи человек находятся на карантине в домашних условиях, 22,1 тысячи — в стационарных.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 209 гражданам.

Пациенты были выписаны из в медицинских учреждений, расположенных в Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Кашкадарьинской, Андижанской, Джизакской и Ферганской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 9 387 человек.

Увеличилось число летальных исходов

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще несколько граждан республики.

Это — 51-летний житель Юнусабадского района, 42-летний житель Учтепинского района Ташкента и 60-летняя старшая медсестра из 18-й семейной поликлиники.

У всех троих была диагностирована тяжелая форма COVID-19. В ходе лечения у пациентов возникли осложнения в виде сепсиса, острой дыхательной, сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.

Также, по информации Минздрава, у граждан имелся ряд хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца, стенокардия и сахарный диабет.

Несмотря на усилия врачей и проведенные реанимационные процедуры, пациенты скончались от острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 90 человек.

В Ташобласти объявлен срочный набор медсестер с зарплатой 15 млн сумов

Хокимият Ташкентской области объявил срочный набор медсестер в клинику в Зангиатинском районе с зарплатой в 15 миллионов сумов.

График работы медсестер в клинике для больных коронавирусом составит 14 дней.

Все, кого заинтересовало данное предложение, могут обратиться в Telegram по этому номеру: +998971553503.

Медработников набирают и в столице

В Ташкенте по поручению главы государства организуются новые места в лечебно-профилактических учреждениях. В связи с этим власти города объявили о наборе медицинских сотрудников на "высокооплачиваемые резервные рабочие места".

"В настоящее время, наряду с медицинским персоналом, который работает в медицинских учреждениях столицы, есть граждане, которые по определенным причинам перешли в другую сферу или временно не работают", — говорится в сообщении хокимията.

Телефон для обращений: 71 210 02 02 (Комплекс заместителя хокима города Ташкента по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе).

В Ташкенте количество вызовов скорой помощи выросло в 3 раза

Пару месяцев назад в службу скорой помощи Ташкента ежедневно поступало в среднем 2,3−2,4 тысячи заявок.

Сегодня этот показатель увеличился в 2,5−3 раза и превышает 6 тысяч, отметил замглавы Минздрава Абдухаким Хаджибаев.

Напомним: по поручению президента Шавката Мирзиёева Минздрав теперь придерживается новой стратегии в борьбе с COVID-19: с 18 июля больницы Узбекистана начали принимать пациентов без тестирования на COVID-19.

Работники скорой помощи также теперь будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19. Кроме того, власти пообещали обеспечить оперативное прибытие автомобилей скорой помощи в течение 15 минут.

Помимо этого, по указанию главы государства было увеличено количество автомобилей службы скорой помощи. Они оборудованы всем необходимым.

Также все поликлиники обеспечат необходимым количеством рентген-аппаратов, в том числе мобильных аппаратов.

Почему так долго нужно ждать результатов анализа на COVID-19?

После сдачи анализа на коронавирус, результатов, порой, приходится ждать 5 дней. Как отметили власти республики, это связано с тем, что сейчас ежедневно проводится очень много тестов.

Из-за этого увеличивается нагрузка на лаборатории ПЦР (полимеразной цепной реакции), которые, согласно правилам, должны работать с перерывами. Если же проводить тестирование непрерывно, то лаборатория выйдет из строя и в результатах возникнут неточности.

На данный момент, из-за большого спроса медучреждения не успевают оперативно обработать все тесты.

Раньше каждый анализ отправлялся в республиканскую лабораторию для повторной экспертизы, теперь же результаты сообщаются в районных клиниках.

Награда врачам за борьбу с COVID-19 и другие поручения Шавката Мирзиёева

Президент дал указание вручить государственную награду всем врачам, "рискующим своей жизнью и спасающим жизни больных, работая в самом эпицентре заболевания".

Кроме того, согласно поручению Мирзиёева, с сегодняшнего дня в каждом медучреждении, работающим с больными COVID-19, будут организованы кассы коммерческих банков. Они будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Помимо этого, будет создан резерв из 49 препаратов, которые используются в лечении больных коронавирусом. Особое внимание президент уделил регулярному пополнению запасов кислорода в медицинских учреждениях.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Глава государства также отметил, что сегодня любые расходы, финансируемые из национального и местного бюджетов, должны направляться, в первую очередь, на борьбу с пандемией.

Это — приоритет, на данный момент, добавил Мирзиёев.

Он также поручил руководителям секторов начинать рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 14,5 миллиона, скончались 606 тысяч человек, выздоровели — более 8,13 миллиона.