Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 сентября

За весь период количество выздоровевших в республике составило 41 531 человек. После 6-месячного перерыва в стране заработали 329 школ, а также возобновили свою деятельность кинотеатры.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 43 893 случая заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 010 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 41 531 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них трое мужчин и одна женщина. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Узбекистане для подготовки протоколов лечения COVID-19 привлекут институт ФРГ

Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена привлечь немецкий институт имени Роберта Коха для подготовки протоколов лечения коронавируса COVID-19, основанных на доказательной медицине. Специалисты палаты и института в формате видеоконференции обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Замглавы Минздрава Узбекистана рассказал о готовности ко второй волне COVID-19, активности коронавируса в жаркое время и восстановлении авиасообщения с РФ

Осенью в Узбекистане ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, заявил первый замминистра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев.

"Ждем и готовимся к ней. Осень-зима — это наслоение других инфекций, в том числе гриппа, ОРВИ. Карантинные меры практически все ослаблены, контакты между людьми увеличиваются, открываются школы, вузы, детсады", — сообщил Юсупалиев.

Перед началом лета многие эксперты отмечали, что жаркая погода в Узбекистане может существенно снизить активность нового коронавируса COVID-19. Однако все оказалось немного иначе.

"В период жары заболеваемость не понизилась, наоборот, в Узбекистане в конце июля—начале августа мы зарегистрировали большее количество больных и большее количество больных — с тяжелыми формами. Возросла нагрузка на стационары. То есть увязывать поведение вируса с температурой воздуха я бы не стал", — сказал замминистра.

Кроме того, Юсупалиев добавил, что Узбекистан может возобновить авиасообщение с Россией уже в сентябре. По словам эксперта, точно спрогнозировать это нельзя, поскольку все зависит от эпидемиологической ситуации в республике, которая может быть очень непредсказуемой.

Можно ли болеть гриппом и COVID-19 одновременно — мнение эксперта

По словам специалиста, вопреки расхожему мнению, что два вируса могут наложиться друг друга и усилить действие, ситуация чаще бывает абсолютно противоположная: один другого нейтрализует.

"Какой-то один вирус может остановить другой. Вот, в этом сезоне никто не знает, кто кого остановит: COVID-19 — сезонный вирус или же сезонный остановит COVID-19. Это еще не понятно", — отметила эксперт.

Она привела пример, когда в 2003 году была вспышка вируса Sars-Cov-1, который, как показали исследования, на какое-то время остановил распространение сезонного гриппа.

В Узбекистане заработали 329 школ после 6-месячного перерыва

В МНО подчеркнули, что решение о возобновлении деятельности школ принимается местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.

До 5 сентября Центры санитарно-эпидемиологического благополучия изучали состояние готовности школ к новому учебному году и проводили дополнительные тренинги для сотрудников школ, которые продолжаются и по сей день.

В Ташкенте снова заработали кинотеатры

С 7 сентября в столичных кинотеатрах уже проходят показы фильмов "Вратарь Галактики", "Новые мутанты", "Пушистые мошенники" и Qo'qon shamoli.

Все картины демонстрируются в цифровом формате.

Турецкое издание Haberturk оценило усилия Узбекистана по борьбе с пандемией коронавируса

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Haberturk проанализировали усилия Узбекистана по борьбе с пандемией коронавируса с марта, отметив, что достижения республики отличаются от других стран региона низкими данными уровня заболеваемости, смертности и растущими показателями выздоровления.

С первых дней эпидемии коронавируса в стране были прекращены воздушные и наземные маршруты с другими государствами, а также приостановлено проведение публичных мероприятий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление из 14 пунктов, направленное на улучшение условий жизни граждан и обеспечение экономической стабильности, говорится в статье.

В издательстве также отметили, что финансовые ресурсы, выделенные правительством Узбекистана, были использованы для укрепления потенциала системы здравоохранения, закупки средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 27,1 млн человек. Зафиксировано свыше 889 тысяч летальных исходов, вылечились 18,1 млн жителей.