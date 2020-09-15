Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 сентября

АБР прогнозирует замедление темпов роста экономики республики, Uzbekistan Airways удвоила число рейсов в Минск, Узбекистан продолжают вывозить своих граждан домой. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

К настоящему часу, по данным Минздрава, в республике в общей сложности выявили 48 429 инфицированных COVID-19. Лечение в инфекционных учреждениях страны продолжают получать 3 085 пациентов с опасным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 44 942 человека или 93% от общего количества заболевших.

За весь период распространения коронавируса в Узбекистане умерли 402 человека.

Авиасообщение между Москвой и Ташкентом может возобновиться уже в октябре

По данным информированного источника, власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ.

"В первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет о Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Ереване и других", — сказал источник.

Первой столицей, с которой Москва откроет авиасообщение, может стать Минск.

Uzbekistan Airways удвоила количество рейсов в Беларусь

Со следующей недели авиаперевозчик будет выполнять по два рейса в неделю.

Рейс HY 709 Ташкент — Минск (время местное):

• вылет – 8.30 (понедельник и четверг)

• прибытие – 11.45.

Рейс HY 710 Минск – Ташкент (время местное):

• вылет – 13.15 (понедельник и четверг);

• прибытие – 20.00.

Почти 1,7 тысячи сограждан вернулись на родину из Самары и Екатеринбурга

Два специальных поезда АО "Узбекские железные дороги" во вторник доставил на родину 1681 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области и Екатеринбурге.

Один из составов прибыл в Самарканд, вернув домой 834 граждан. Еще один спецпоезд прибыл сегодня в Ташкент с 847 соотечественниками.

По прибытии все пассажиры были отправлены в карантинные центры в Самаркандской и Ташкентской областях.

Еще почти тысяча соотечественников — в пути!

Сегодня, 14 сентября, поездом Кинель - Ташкент были отправлены на родину еще 944 гражданина республики.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

В СНГ будут оперативнее помогать турбизнесу в связи с COVID-19

Узбекистан выдвинул инициативу о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ. Инициативу одобрили.

Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому >>

В задачи новой группы на уровне руководителей управлений турведомств стран Содружества планируется наладить обмен информацией о ситуации с пандемией в туристической отрасли, новых требованиях к международным туристическим поездкам, а также решать проблемы, связанные с подготовкой к новому туристическому сезону.

Экономика Узбекистана замедлит рост в 2020 году на 0,5%

Такой прогноз дали в Азиатском банке развития.

В опубликованном отчете говорится, что в этом году экономический рост Узбекистана продолжит замедляться из-за пандемии коронавируса, низкого спроса, замедления промышленного производства и сокращения услуг.

Однако, по мнению специалистов, уже в 2021-ом экономический рост начнет восстанавливаться.

Подробнее о прогнозах читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 29,3 миллиона, скончалась почти 930 тысяч человек, выздоровели — почти 20 миллионов.