https://uz.sputniknews.ru/20210802/shavkat-mirziyoev-vaktsinirovalsya-ot-covid-19-19911902.html

Шавкат Мирзиёев вакцинировался от коронавируса

Шавкат Мирзиёев вакцинировался от коронавируса

Когда президент прививался, в Узбекистане было зарегистрировано три вакцины – узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская... 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T12:12+0500

2021-08-02T12:12+0500

2021-08-02T13:16+0500

общество

шавкат мирзиёев

вакцинация

коронавирус covid-19

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1b/19426260_0:95:1300:826_1920x0_80_0_0_4a586cd1cfa69f4396a5edb292ebb2a0.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прошел полный курс вакцинации против коронавируса. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Представителя узбекского лидера спросили, сделал ли тот прививку и, если да, то какую именно.На что пресс-секретарь ответил, что президент, "как ответственный гражданин, безусловно, был вакцинирован". На момент, когда Мирзиёев привился, в республике были зарегистрированы три препарата: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.В Узбекистане с 1 апреля проводится активная кампания по вакцинации населения. Прививаются в том числе чиновники. Так, в конце июля прививку сделал хоким Наманганской области. Однако какую вакцину он выбрал, не уточняется. Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась "Спутником V". Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.С 19 июля в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане