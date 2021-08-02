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Шавкат Мирзиёев вакцинировался от коронавируса
Шавкат Мирзиёев вакцинировался от коронавируса
Когда президент прививался, в Узбекистане было зарегистрировано три вакцины – узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская... 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T12:12+0500
2021-08-02T13:16+0500
общество
шавкат мирзиёев
вакцинация
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прошел полный курс вакцинации против коронавируса. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Представителя узбекского лидера спросили, сделал ли тот прививку и, если да, то какую именно.На что пресс-секретарь ответил, что президент, "как ответственный гражданин, безусловно, был вакцинирован". На момент, когда Мирзиёев привился, в республике были зарегистрированы три препарата: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.В Узбекистане с 1 апреля проводится активная кампания по вакцинации населения. Прививаются в том числе чиновники. Так, в конце июля прививку сделал хоким Наманганской области. Однако какую вакцину он выбрал, не уточняется. Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась "Спутником V". Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.С 19 июля в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html
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шавкат мирзиёев, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Шавкат Мирзиёев вакцинировался от коронавируса

12:12 02.08.2021 (обновлено: 13:16 02.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Когда президент прививался, в Узбекистане было зарегистрировано три вакцины – узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прошел полный курс вакцинации против коронавируса. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Представителя узбекского лидера спросили, сделал ли тот прививку и, если да, то какую именно.
На что пресс-секретарь ответил, что президент, "как ответственный гражданин, безусловно, был вакцинирован".
На момент, когда Мирзиёев привился, в республике были зарегистрированы три препарата: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.

"Он (президент. — Sputnik) получил одну из этих вакцин и прошел все этапы вакцинации", — добавил пресс-секретарь.

В Узбекистане с 1 апреля проводится активная кампания по вакцинации населения. Прививаются в том числе чиновники.
Так, в конце июля прививку сделал хоким Наманганской области. Однако какую вакцину он выбрал, не уточняется.
Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.
Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась "Спутником V".
Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.
С 19 июля в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
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