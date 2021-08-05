https://uz.sputniknews.ru/20210805/abdulla-aripov-privilsya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-19963057.html

Абдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной

Абдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной

Премьер-министр Узбекистана стал одним из первых чиновников, испытавших на себе новую вакцину. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T16:13+0500

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2021-08-05T17:13+0500

общество

узбекистан

абдулла арипов

премьер-министр

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Глава правительства Абдулла Арипов получил все три компонента новой узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC-2001, сообщило Министерство здравоохранения страны.По сообщению пресс-службы чиновника, никаких побочных эффектов вакцинации или осложнений у премьер-министра не наблюдалось.Напомним, в настоящий момент в Узбекистане доступны три вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.Министр дошкольного образования Агриппина Шин выбрала "Спутник V".Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.Глава государства Шавкат Мирзиёев также вакцинировался от коронавируса, но какую из трех вакцин выбрал президент, не разглашается.В настоящий момент в Узбекистане привито более 1,2 миллиона человек.

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узбекистан, абдулла арипов, премьер-министр, ситуация с коронавирусом в узбекистане