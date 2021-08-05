https://uz.sputniknews.ru/20210805/abdulla-aripov-privilsya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-19963057.html
Абдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной
Абдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной
Премьер-министр Узбекистана стал одним из первых чиновников, испытавших на себе новую вакцину. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T16:13+0500
2021-08-05T16:13+0500
2021-08-05T17:13+0500
общество
узбекистан
абдулла арипов
премьер-министр
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Глава правительства Абдулла Арипов получил все три компонента новой узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC-2001, сообщило Министерство здравоохранения страны.По сообщению пресс-службы чиновника, никаких побочных эффектов вакцинации или осложнений у премьер-министра не наблюдалось.Напомним, в настоящий момент в Узбекистане доступны три вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.Министр дошкольного образования Агриппина Шин выбрала "Спутник V".Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.Глава государства Шавкат Мирзиёев также вакцинировался от коронавируса, но какую из трех вакцин выбрал президент, не разглашается.В настоящий момент в Узбекистане привито более 1,2 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/uzbekistan-osenyu-mojet-poluchit-okolo-12-mln-doz-vaktsiny-pfizer-19893297.html
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
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узбекистан, абдулла арипов, премьер-министр, ситуация с коронавирусом в узбекистане
Абдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной
16:13 05.08.2021 (обновлено: 17:13 05.08.2021)
Премьер-министр Узбекистана стал одним из первых чиновников, испытавших на себе новую вакцину.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik.
Глава правительства Абдулла Арипов получил все три компонента новой узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC-2001, сообщило
Министерство здравоохранения страны.
По сообщению пресс-службы чиновника, никаких побочных эффектов вакцинации или осложнений у премьер-министра не наблюдалось.
Напомним, в настоящий момент в Узбекистане доступны три вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca.
Препаратом ZF-UZ-VAC2001 ранее привились депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
и министр народного образования Шерзод Шерматов
.
Министр дошкольного образования Агриппина Шин
выбрала "Спутник V".
Вакцинацию также прошли глава Министерства по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов
и министр культуры, а также народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков
.
Глава государства Шавкат Мирзиёев
также вакцинировался от коронавируса, но какую из трех вакцин выбрал президент, не разглашается.
В настоящий момент в Узбекистане привито более 1,2 миллиона человек.