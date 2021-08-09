https://uz.sputniknews.ru/20210809/na-prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-akkreditovano-bolee-500-jurnalistov-20011484.html

На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 500 журналистов

На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 500 журналистов

На очередном заседании ЦИК сформировала 14 избирательных округов и обсудила взаимодействие со СМИ в ходе выборов. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T20:08+0500

2021-08-09T20:08+0500

2021-08-09T20:08+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

голосование

сми

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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Определены границы избирательных округов по выборам президента Узбекистана, сообщает ЦИК на своем официальном сайте. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение о создании 14 округов. Число избирателей в каждом из округов было определено на основе данных из Информационной системы управления избирательным процессом.Кроме того, на заседании обсуждалось взаимодействие со средствами массовой информации в ходе выборов. Всего на предстоящее голосование уже аккредитовано более 500 журналистов. Прием заявлений от СМИ продолжается. Аккредитация завершится за десять дней до голосования.Напомним, президентские выборы в Узбекистане запланированы на 24 октября. В настоящий момент выдвинуто пять кандидатов на пост главы государства: действующий президент Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии Узбекистана, Максуда Варисова от НДПУ, Алишер Кадыров от ДП "Миллий тикланиш", Назрулло Обломуродов от Экологической партии и Бахром Абдухалимов от СДП "Адолат".

https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistantsy-smogut-progolosovat-na-vyborax-onlayn---tsik-19989490.html

https://uz.sputniknews.ru/20210807/na-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-budut-prisutstvovat-okolo-800-nablyudateley-19989282.html

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цик узбекистана, голосование, сми