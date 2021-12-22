https://uz.sputniknews.ru/20211222/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-vesov--samyy-podrobnyy-prognoz-21898712.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Весов – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Весов – самый подробный прогноз

Хозяин нового года – Черный Водяной Тигр, - подготовил для Весов интересный год: с одной стороны, спокойный и стабильный, с другой – насыщенный кардинальными переменами. Читайте самый точный гороскоп для Весов на 2022 год.

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2022 год обещает сложиться для большинства Весов позитивно. Символ нового года – Тигр, животное бесстрашное, и оно благоволит тем Весам, которые, наконец, рискнут отказаться от привычки постоянно слишком долго думать, прежде чем принимать решения. Потому что к декабрю в выигрыше останутся Весы, быстро и легко принявшие перемены, которые принесет первая половина года.О самых значимых периодах, которые ждут Весов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Весы – характеристика знакаСогласно восточной философии, Тигр занимает одно из ведущих мест в иерархии животных. Умный и властный, Тигр благосклонен к Весам, поскольку они обладают схожими качествами.Люди, рожденные под знаком Весов (24 сентября – 23 октября), обычно от природы интеллигентны. Они – прирожденные дипломаты, с детства отличаются хорошими манерами.Воспитание – далеко не единственная сильная сторона Весов. Эти представители воздушной стихии весьма артистичны, часто прекрасно выступают на публике. На работе Весы проявляют себя как настоящие трудоголики, при этом даже в самых сложных и конфликтных ситуациях могут разрядить обстановку благодаря чувству юмора.Как друзья и партнеры, Весы надежны. Не зря этот знак зодиака стремится ко всему прекрасному – в отношениях Весы ценят прежде всего гармонию, а достичь ее можно только через доверие друг к другу. Весам как раз можно доверять – они дорожат чувствами близких и стараются оправдать хорошее отношение к себе.Но, безусловно, у Весов есть и недостатки. Во-первых, Весы не терпят несправедливости и, если она имеет место быть, могут потерять контроль над собой. В споре Весы агрессивны и упрямы.Во-вторых, Весы, как и предполагает название их знака, любят взвешивать все "за" и "против", прежде чем принимать решение. В результате тратят на размышления слишком много времени. Иногда Весы спрашивают совета других людей, неосознанно пытаясь таким образом частично снять с себя ответственность за поступок.И именно с этой привычкой нужно бороться, считают астрологи. В 2022 году удача улыбнется тем, кто победит неуверенность в себе.Общий гороскоп для Весов - 2022Ранние Весы (рожденные до 17 октября) могут рассчитывать на спокойный год – планеты Уран, Юпитер и Нептун, отвечающие за трансформации, не коснутся их. Зато повлияют на представителей знака, родившихся с 17 по 22 октября включительно.По мнению астрологов, Плутон несет перемены, причем иногда радикальным способом – например, в одночасье рушит прежнюю жизнь. То есть человек под влиянием Плутона может внезапно лишиться работы или поссориться с другом, с которым общался много лет.Однако все это нужно для того, чтобы в жизни Весов началась новая, более умиротворенная и гармоничная пора. Время покажет, что все негативные события произошли не напрасно, если Весы быстро примут решение, как действовать дальше – так они смогут быстро найти работу, которая окажется в несколько раз лучше прежней, или выяснят, что человек, которого они считали другом, на самом деле не заслуживал их доверия, и впустят вместо него по-настоящему порядочных людей в свою жизнь.Со второй половины годы на представителей знака начнет активно влиять Сатурн – особенно на тех, кто родился 2-12 октября. Эта планета принесет внезапные перемены, но приятные – многим Весам может неожиданно повезти на работе или даже в лотерее.Финансовый гороскоп для Весов - 2022Зимой на работе у Весов ожидается затишье, считает астролог Тамара Глоба. А с конца лета представители знака могут рассчитывать на заслуженную оценку их труда – у многих Весов укрепится деловой авторитет. Некоторых Весов ожидает переезд, связанный с работой или учебой.Также Весы под влиянием Сатурна могут улучшить жилищный вопрос. При этом, оформляя кредит, стоит быть осторожным – как минимум внимательно перечитать договор, чтобы не навлечь на себя проблем.Гороскоп здоровья для Весов - 2022Во второй половине года на здоровье Весов может влиять планета Юпитер, которая войдет в знак Овна. Поэтому Весам лучше ограничить себя в питании и уделить внимание печени. Во всем остальном со здоровьем Весов никаких проблем не предвидится.Любовный гороскоп для Весов - 2022В 2022 году никакие "опасные" планеты не влияют на личную жизнь Весов, поэтому первые месяцы года они спокойно смогут проводить время с близкими. Год благоприятен для представителей знака, намеревающихся вступить в брак – все пройдет гладко.А свободным Весам стоит больше выходить в свет в феврале, июле и октябре – в эти месяцы звезды благоприятствуют новым, а главное – перспективным знакомствам, которые имеют все шансы вылиться в крепкие и стабильные отношения.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовГороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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