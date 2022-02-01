https://uz.sputniknews.ru/20220201/post-blekaut-chto-stalo-s-postavkami-uzbekskogo-elektrichestva-v-afganistan-22481535.html
Пост-блэкаут: что стало с поставками узбекского электричества в Афганистан
Пост-блэкаут: что стало с поставками узбекского электричества в Афганистан
В прошлый вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. Эксперты назвали это "концом света".
2022-02-01T13:22+0500
2022-02-01T13:22+0500
2022-02-01T13:22+0500
общество
афганистан
поставки
электричество
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, прерванные из-за блэкаута.Узбекское АО "Национальные электрические сети" (НЭС) заключило в 2019 году контракт с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане произошел блэкаут >>По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В Минэнерго Узбекистана, в свою очередь, призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.Позднее глава государства заявил, что одной из причин блэкаута стало отсутствие полной закольцованности энергосистемы страны.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, поставки, электричество
Пост-блэкаут: что стало с поставками узбекского электричества в Афганистан
В прошлый вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. Эксперты назвали это "концом света".
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, прерванные из-за блэкаута.
"Экспорт электроэнергии из Узбекистана в Афганистан также восстановлен", — сказал РИА Новости
представитель Министерства энергетики.
Узбекское АО "Национальные электрические сети" (НЭС) заключило в 2019 году контракт с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати".
Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
В Минэнерго Узбекистана, в свою очередь, призвали
сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.
Позднее глава государства заявил, что одной из причин блэкаута стало отсутствие полной закольцованности энергосистемы страны.