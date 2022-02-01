https://uz.sputniknews.ru/20220201/post-blekaut-chto-stalo-s-postavkami-uzbekskogo-elektrichestva-v-afganistan-22481535.html

Пост-блэкаут: что стало с поставками узбекского электричества в Афганистан

Пост-блэкаут: что стало с поставками узбекского электричества в Афганистан

В прошлый вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. Эксперты назвали это "концом света".

2022-02-01T13:22+0500

2022-02-01T13:22+0500

2022-02-01T13:22+0500

общество

афганистан

поставки

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22481878_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9bf3404125093d59ad7ba958f5b4d67c.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, прерванные из-за блэкаута.Узбекское АО "Национальные электрические сети" (НЭС) заключило в 2019 году контракт с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане произошел блэкаут >>По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В Минэнерго Узбекистана, в свою очередь, призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.Позднее глава государства заявил, что одной из причин блэкаута стало отсутствие полной закольцованности энергосистемы страны.Читайте также:

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, поставки, электричество