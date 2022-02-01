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https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzairways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-moskvu-22487040.html
UzAirways вводит дополнительные рейсы в Москву
UzAirways вводит дополнительные рейсы в Москву
Когда начнут летать дополнительные самолеты и где купить авиабилеты, читайте в материале
2022-02-01T16:15+0500
2022-02-01T16:15+0500
общество
москва
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рейсы
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о дополнительных рейсах в Москву из Ташкента, Нукуса, Ургенча и Термеза.Самолеты начнут летать чаще с 6 февраля:Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика.На днях UzAirways осуществила первый полет из Намангана в Пермь в рамках проекта "Восточный хаб".Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото &gt;&gt;Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:
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москва, uzairways, рейсы

UzAirways вводит дополнительные рейсы в Москву

16:15 01.02.2022
© Пресс-служба Uzbekistan AirwaysBoeing 767- 3 CBER
Boeing 767- 3 CBER - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© Пресс-служба Uzbekistan Airways
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Когда начнут летать самолеты и где купить авиабилеты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о дополнительных рейсах в Москву из Ташкента, Нукуса, Ургенча и Термеза.
Самолеты начнут летать чаще с 6 февраля:
из Ташкента в Москву и обратно — три раза в неделю (по воскресеньям, понедельникам и четвергам);
из Нукуса в Москву и обратно — по воскресеньям;
из Термеза в Москву и обратно — по понедельникам;
из Ургенча в Москву и обратно — по четвергам.
Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика.
На днях UzAirways осуществила первый полет из Намангана в Пермь в рамках проекта "Восточный хаб".
Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>
Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.
Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.
В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.
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