https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzairways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-moskvu-22487040.html

UzAirways вводит дополнительные рейсы в Москву

UzAirways вводит дополнительные рейсы в Москву

Когда начнут летать дополнительные самолеты и где купить авиабилеты, читайте в материале

2022-02-01T16:15+0500

2022-02-01T16:15+0500

2022-02-01T16:15+0500

общество

москва

uzairways

рейсы

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о дополнительных рейсах в Москву из Ташкента, Нукуса, Ургенча и Термеза.Самолеты начнут летать чаще с 6 февраля:Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика.На днях UzAirways осуществила первый полет из Намангана в Пермь в рамках проекта "Восточный хаб".Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:

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москва, uzairways, рейсы