https://uz.sputniknews.ru/20220201/voorujennye-sily-ojidayut-bolshie-peremeny-glavnoe-iz-ukaza-22475779.html

Вооруженные силы ожидают большие перемены: главное из указа

Вооруженные силы ожидают большие перемены: главное из указа

Современные угрозы требуют больших реформ в Вооруженных силах страны. Подробнее об этом — в материале.

2022-02-01T09:01+0500

2022-02-01T09:01+0500

2022-02-01T09:01+0500

общество

армия

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы, в том числе в военной сфере.Так, в республике появится единая автоматизированная система управления Вооруженными силами и единая информационно-коммуникационная система в войсках.Особое внимание власти уделили вопросу обеспечения информационной безопасности в армии Узбекистана, а также оснащения войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники.Между тем отечественные специалисты продолжают осваивать производство новых технологий, которые повышают боеспособность армии.Так, недавно Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск беспилотников "Лочин" (Сокол) двойного назначения. До этого в республике разработали прибор ночного видения для военных.Узбекские специалисты также создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.В январе 2018-го Мирзиёев подписал закон "Об оборонной доктрине Узбекистана". Она по-прежнему не предусматривает участия узбекской армии в военных действиях и операциях за пределами страны, а также размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов. Узбекистан также не вступает в военно-политические блоки. О чем еще говорится в обновленной доктрине, читайте в нашей инфографике. Сегодня республика ищет свое место в региональном военном взаимодействии. При этом Узбекистан имеет стратегический союз с Россией и всегда может рассчитывать на Москву.Чего добился Узбекистан за годы независимости в военном деле, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью Sputnik Узбекистан.Читайте также:

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армия, узбекистан, шавкат мирзиёев