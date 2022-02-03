https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-uzbekistane-snyali-ogranicheniya-na-vezd-dlya-inostrantsev-22516338.html

В Узбекистане сняли ограничения на въезд для иностранцев

В Узбекистане сняли ограничения на въезд для иностранцев

C чем Минздрав связал такое решение и граждан каких стран оно коснется, читайте в обзоре.

2022-02-03T09:00+0500

2022-02-03T09:00+0500

2022-02-03T09:00+0500

общество

узбекистан

иностранцы

въезд

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Власти Узбекистана сняли ограничения на въезд граждан ряда стран. С 3 декабря 2021 года республика приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини, Танзанией, а также Гонконгом из-за распространения там "омикрона".Граждане этих стран и лица без гражданства, постоянно там проживающие, а также граждане третьих стран, находящиеся там в течение последних 14 дней, не допускались на территорию Узбекистана.Решение было принято с учетом снижения заболеваемости коронавирусом в последние дни. По данным Минздрава, также отменено требование для пассажиров, въезжающих на территорию Узбекистана из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта, уходить на домашний карантин или находиться на карантин в отеле в течение десяти дней за свой счет.В Узбекистане стремительный рост числа заболевших отмечался практически весь январь. Показатель даже превысил 1,4 тысячи инфицированных за сутки — максимум с начала пандемии.Срок карантина для контактировавших с больными COVID сократили вдвое >>Сейчас он снизился до одной тысячи заболевших.Всего с начала пандемии в Узбекистане коронавирусом заразились 225 110 человек, 210 647 — выздоровели, на лечении находятся 12 892 пациента.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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