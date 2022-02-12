https://uz.sputniknews.ru/20220212/lyubovnyy-goroskop-kak-vse-znaki-zodiaka-provedut-14-fevralya--2022--22700179.html

Любовный гороскоп: как все знаки зодиака проведут 14 февраля — 2022

Любовный гороскоп: как все знаки зодиака проведут 14 февраля — 2022

Близится самый романтичный праздник года — День всех влюбленных, 14 февраля. Как на эту дату повлияют звезды, читайте в нашем гороскопе.

2022-02-12T23:00+0500

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Близится самый романтичный праздник года — День всех влюбленных, 14 февраля. Как на эту дату повлияют звезды, читайте в нашем гороскопе.Общий гороскоп для всех знаков зодиакаИдеальный период для знакомств. Всю неделю сильно влияние Юпитера, что повышает вероятность неожиданных, но приятных встреч, которые могут перерасти в крепкие отношения, приносящие радость.Помимо этого, на протяжении будущей недели Венера соединится с Марсом в знаке Козерога, а это значит, если говорить простыми словами, что возрастает взаимопонимание в паре. Для уже сформировавшихся пар это сочетание планет может подарить счастливый случай, который изменит весь год.ОвенК 14 февраля Овну лучше пойти по дороге улаживания разногласий — узнайте у партнера, как он представляет себе вечер 14 февраля, чтобы не прогадать с сюрпризом.ТелецЧетырнадцатое февраля станет для представителей этого знака днем эмоционального сближения со второй половиной. Вы сможете укрепить душевное единение с партнером, главное — честно говорите о своих чувствах, не давайте волю застенчивости и не бойтесь выглядеть глупо.БлизнецыЧетырнадцатое февраля несет завершение переживаний, связанных с прошлым. Мучившиеся от сложных отношений Близнецы примут решение разорвать союз, а те, кто давно не мог признаться в любви, наконец, созреют на этот шаг. Во втором случае позвольте себе быть более эмоциональными. Ну а Близнецы, состоящие в стабильных отношениях, проведут вечер, полный нежности и умиротворения.РакЧетырнадцатое февраля Рак станет эмоционально зависимым от партнера. Не ждите от второй половины шагов, которые соответствуют идеальному празднику, сформированному в вашем воображении. Берите инициативу в свои руки и привнесите дополнительную ноту романтики в отношения.ЛевДля Львов 14 февраля станет днем откровенных разговоров. Лучше всего для общения подходит вечер. Готовьтесь услышать признания в любви, либо предложение вывести ваши отношения на новый уровень.ДеваЗвезды советуют свободным Девам не сидеть дома, а выйти в люди — возможно, именно 14 февраля вы встретите свою судьбу.Что касается семейных представителей знака, повышается тенденция укрепления эмоциональной близости с партнером.ВесыДень эмоционально насыщенный, но грозит конфликтами. Будьте осторожнее — легко как и подогреть страсть, так и спровоцировать партнера на выяснение отношений.СкорпионЭмоциональный день, а вот какими будут эмоции, зависит от самих Скорпионов. Если вы состоите в отношениях, лучше проявить инициативу. Свободным Скорпионам же стоит отбросить переживания в сторону и ненавязчиво пригласить объект симпатии провести время вместе.СтрелецУ вас нет отбоя от противоположного пола — и если для свободных Стрельцов это хорошая новость, то семейным представителям знака лучше быть осторожнее. Вряд ли вторую половину обрадует ваш флирт с другим.КозерогИдеальный день для романтического свидания. Свободным Козерогам стоит быть готовыми к внезапной встрече с интересным человеком, которая перерастет в ужин или поход в кино.ВодолейДень сложится, если вы вспомните о важности умения вовремя промолчать. Вы часто говорите, не подумав, однако партнер настроен на романтическую волну и может серьезно обидеться на неосторожно сказанное слово.РыбыЗвезды на вашей стороне. Благоприятен эмоциональный фон, его подпитывают и неожиданные знакомства, а также знаки внимания. Состоящие в отношениях Рыбы могут рассчитывать на рост взаимопонимания и гармонии.Читайте также:

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