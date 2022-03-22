https://uz.sputniknews.ru/20220322/bolee-500-studentov-iz-zarubejnyx-vuzov-xotyat-uchitsya-v-rossii-23480039.html

Более 500 студентов из зарубежных вузов хотят учиться в России

Более 500 студентов из зарубежных вузов хотят учиться в России

Глава Минобрнауки: более 500 студентов собираются продолжить обучение в России.

2022-03-22T15:22+0500

2022-03-22T15:22+0500

2022-03-22T15:22+0500

россия

студенты

минобрнауки россии

вузы

родина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/16/23480442_0:240:3014:1935_1920x0_80_0_0_0ab602102d67bdb3667c548c75be85ca.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Более 500 студентов из-за границы отправили заявления в Минобрнауки для перевода в российские вузы.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявлении министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Министр выразил благодарность вузам, которые готовы принять таких студентов. По его словам, в ведущих университетах и академиях России уже начали обучаться 85 человек, которые перевелись из иностранных учебных заведений.Ранее в Минобрнауки России заявили, что все россияне, которые обучаются за границей и сталкиваются с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в лучших университетах страны.Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет.Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест.Ранее сообщалось об открытии в республике филиалов семи российских вузов.Недавно утвердили список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.Читайте также:Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образованияСтуденты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

студенты, минобрнауки россии, вузы, родина