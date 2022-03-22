https://uz.sputniknews.ru/20220322/bolee-500-studentov-iz-zarubejnyx-vuzov-xotyat-uchitsya-v-rossii-23480039.html
Более 500 студентов из зарубежных вузов хотят учиться в России
Более 500 студентов из зарубежных вузов хотят учиться в России
Глава Минобрнауки: более 500 студентов собираются продолжить обучение в России.
2022-03-22T15:22+0500
2022-03-22T15:22+0500
2022-03-22T15:22+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Более 500 студентов из-за границы отправили заявления в Минобрнауки для перевода в российские вузы.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявлении министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Министр выразил благодарность вузам, которые готовы принять таких студентов. По его словам, в ведущих университетах и академиях России уже начали обучаться 85 человек, которые перевелись из иностранных учебных заведений.Ранее в Минобрнауки России заявили, что все россияне, которые обучаются за границей и сталкиваются с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в лучших университетах страны.Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет.Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест.Ранее сообщалось об открытии в республике филиалов семи российских вузов.Недавно утвердили список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.Читайте также:Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образованияСтуденты могут покупать льготные билеты через сайт ЖД
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студенты, минобрнауки россии, вузы, родина
Более 500 студентов из зарубежных вузов хотят учиться в России
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Глава Минобрнауки: более 500 студентов собираются продолжить обучение в России.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Более 500 студентов из-за границы отправили заявления в Минобрнауки для перевода в российские вузы.
Об этом передает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на заявлении министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
"У нас день ото дня растет количество заявлений от студентов из-за рубежа, которые хотели бы продолжить обучение в России. На сегодняшний день более 500 заявок", — сообщил глава Минобрнауки на встрече с ректорами российских вузов.
Министр выразил благодарность вузам, которые готовы принять таких студентов. По его словам, в ведущих университетах и академиях России уже начали обучаться 85 человек, которые перевелись из иностранных учебных заведений.
Ранее в Минобрнауки России заявили, что все россияне, которые обучаются за границей и сталкиваются с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в лучших университетах страны.
Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет.
Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти
до 750 мест.
Ранее сообщалось
об открытии в республике филиалов семи российских вузов.
Недавно утвердили
список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.
На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.