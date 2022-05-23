https://uz.sputniknews.ru/20220523/veduschiy-fox-prizval-perestat-opravdyvat-oshibki-baydena--video-24738262.html

Ведущий Fox призвал перестать оправдывать ошибки Байдена — видео

Ведущий Fox призвал перестать оправдывать ошибки Байдена — видео

Ответственность за грядущую рецессию и очередной приток мигрантов в США лежит на Байдене, считает телеведущий Стюарт Варни.

2022-05-23T12:59+0500

2022-05-23T12:59+0500

2022-05-23T13:00+0500

в мире

джо байден

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Череда кризисов, случившихся при Джо Байдене, — в большинстве своем вина его самого.Впереди страну ждут новые испытания, считает телеведущий Стюарт Варни. Свое мнение он высказал в эфире канала Fox Business.Сторонники президента США часто утверждают, что многие проблемы, в частности, инфляция, рост цен на топливо и кризис на границе с Мексикой, случились не из-за него. Варни же напомнил, что именно Байден покончил с энергетической независимостью Штатов, когда пошел на поводу у защитников климата.Ситуация на границе — тоже дело рук главы Белого дома, считает телеведущий. По его мнению, Байден не только не воспрепятствовал увеличению потока мигрантов, но и законодательно облегчил их попадание в страну. Что касается инфляции, то Байден "растрачивает триллионы" и при этом назначает некомпетентных сотрудников в ответственные за финансы ведомства, отметил Варни.Он предположил, что инфляция в Штатах может вырасти до 10%, а цены на бензин — до $6 за галлон. Напомним: западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, и, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо."Все будет отлично, малыш": Байден посмеялся над своим возрастом >>В марте телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53% американцев считают, что в конечном итоге Америке суждено потерять лидирующие позиции в мире.Относительно способностей Байдена ориентироваться и верно принимать решения в вопросах вокруг Украины только 12% респондентов выразили полное доверие к главе Белого дома.Между тем в последнее время сторонники и противники Байдена активно обсуждают его состояние. Известный американский телеведущий Гленн Бек даже посвятил программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США.Байден все чаще попадает в курьезные ситуации: на днях глава Белого дома вновь запнулся во время речи, до этого запутался в должностях министра и сенатора, а неделю назад вовсе пожал руку пустоте.Читайте также:

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джо байден