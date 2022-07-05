https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-turkmenistane-otreagirovali-na-deystviya-mirziyoeva-v-karakalpakstane-25920846.html

В Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане

В Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане

Ашхабад готов оказать необходимую поддержку и содействие Ташкенту.

2022-07-05T17:28+0500

2022-07-05T17:28+0500

2022-07-05T17:28+0500

политика

туркменистан

каракалпакстан

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Туркменистан поддерживает решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя в Каракалпакстане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.МИД Туркмении выражает уверенность, что "многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность" позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов.В одобрении действий Мирзиёева по вопросу Каракалпакстана оказались единодушны соседи по региону, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Турция.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

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туркменистан, каракалпакстан, узбекистан, шавкат мирзиёев