https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-turkmenistane-otreagirovali-na-deystviya-mirziyoeva-v-karakalpakstane-25920846.html
В Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане
В Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане
Ашхабад готов оказать необходимую поддержку и содействие Ташкенту.
2022-07-05T17:28+0500
2022-07-05T17:28+0500
2022-07-05T17:28+0500
политика
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каракалпакстан
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Туркменистан поддерживает решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя в Каракалпакстане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.МИД Туркмении выражает уверенность, что "многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность" позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов.В одобрении действий Мирзиёева по вопросу Каракалпакстана оказались единодушны соседи по региону, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Турция.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
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туркменистан, каракалпакстан, узбекистан, шавкат мирзиёев
В Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане
Ашхабад готов оказать необходимую поддержку и содействие Ташкенту.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Туркменистан поддерживает решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя в Каракалпакстане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства
.
"Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей", - заявили в министерстве страны.
МИД Туркмении выражает уверенность, что "многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность" позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов.
"Туркменистан как близкий сосед Узбекистана, связанный с этой страной узами братства, дружбы и тесного сотрудничества, выражает готовность оказать ей необходимую поддержку и содействие", - подчеркивается в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
В одобрении действий Мирзиёева по вопросу Каракалпакстана оказались единодушны соседи по региону, Казахстан
, Кыргызстан
, Таджикистан
, а также Турция
.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял
, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.
Позднее Мирзиеев ввел
в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.
В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась
и возвращается в нормальное русло.
По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло
18 человек, пострадало - 243, задержано
- 516.
В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.