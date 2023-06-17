https://uz.sputniknews.ru/20230617/vstrecha-posol-uzbekistana-deli-glava-izbiratelnaya-komissiya-indiya-36043335.html

Представители Индии будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Представители Индии будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Делегация Избирательной комиссии Индии будет участвовать в досрочных президентских выборах в рамках миссии международных наблюдателей.

2023-06-17T11:22+0500

2023-06-17T11:22+0500

2023-06-17T11:22+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Участие представителей Индии в досрочных президентских выборах обсудили в Дели посол РУз Дилшод Ахатов и глава Избирательной комиссии, главный избирательный комиссар Индии Раджив Кумар, сообщает ИА “Дуне”.Также стороны подготовили проект Меморандума о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Узбекистана и Избирательной комиссией Индии, который планируют подписать в ближайшее время.Ранее в Узбекистане начала работу Миссия наблюдателей от СНГ.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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