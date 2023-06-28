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Флаг Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230628/uzbekistan-dosrochnoe-golosovanieprezidentskie-vybory-foto-video-36378595.html
В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео
В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео
Избирательные участки в праздничный день открылись в 11.00 и будут работать до 17.00, досрочное голосование продлится до 5 июля.
2023-06-28T11:39+0500
2023-06-28T11:50+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщает корреспондент Sputnik.Избирательные участки открылись в 11-00 и будут работать до 17-00, согласно графику праздничных и выходных дней. В будни проголосовать можно будет с 9-00 до 18-00.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент президентские выборы выборы президента 2023 внеочередные досрочное голосование избирательный участок голосующий избиратель избирательный бюллетень комиссия кандидаты фото видео
узбекистан ташкент президентские выборы выборы президента 2023 внеочередные досрочное голосование избирательный участок голосующий избиратель избирательный бюллетень комиссия кандидаты фото видео

В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео

11:39 28.06.2023 (обновлено: 11:50 28.06.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Избирательные участки в праздничный день открылись в 11.00 и будут работать до 17.00, досрочное голосование продлится до 5 июля.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщает корреспондент Sputnik.
Избирательные участки открылись в 11-00 и будут работать до 17-00, согласно графику праздничных и выходных дней. В будни проголосовать можно будет с 9-00 до 18-00.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
© Sputnik/Рамиз БахтияровБюллетень для голосования на выборах президента Узбекистана.
Бюллетень для голосования на выборах президента Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
Бюллетень для голосования на выборах президента Узбекистана.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.
Предвыборная программа кандидата в Президенты Абдушукура Хамзаева
Предвыборная программа кандидата в Президенты Шавката Мирзиёева
Предвыборная программа кандидата в Президенты Улугбека Иноятова
Предвыборная программа кандидата в Президенты Робахон Махмудовой
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