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В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео

В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео

Избирательные участки в праздничный день открылись в 11.00 и будут работать до 17.00, досрочное голосование продлится до 5 июля.

2023-06-28T11:39+0500

2023-06-28T11:39+0500

2023-06-28T11:50+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщает корреспондент Sputnik.Избирательные участки открылись в 11-00 и будут работать до 17-00, согласно графику праздничных и выходных дней. В будни проголосовать можно будет с 9-00 до 18-00.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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