В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах — фото, видео
11:39 28.06.2023 (обновлено: 11:50 28.06.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Избирательные участки в праздничный день открылись в 11.00 и будут работать до 17.00, досрочное голосование продлится до 5 июля.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщает корреспондент Sputnik.
Избирательные участки открылись в 11-00 и будут работать до 17-00, согласно графику праздничных и выходных дней. В будни проголосовать можно будет с 9-00 до 18-00.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
© Sputnik/Рамиз БахтияровБюллетень для голосования на выборах президента Узбекистана.
Бюллетень для голосования на выборах президента Узбекистана.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.