https://uz.sputniknews.ru/20230630/vybory-prezident-uzbekistan-dubay-golosovaniye-dosrochno-36437330.html
В ОАЭ проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана
В ОАЭ проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана
Узбекистанцы, работающие в Дубае, голосуют на избирательном участке при Генеральном консульстве республики.
2023-06-30T12:46+0500
2023-06-30T12:46+0500
2023-06-30T12:46+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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общество
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На 6-ом избирательном участке, организованном при Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, граждане республики досрочно голосуют на президентских выборах, сообщает ИА “Дунё”.Досрочное голосование на этом избирательном участке завершится 5 июля.Ранее Sputnik опубликовал инструкцию, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане досрочное голосование оаэ дубай общество выборы президента узбекистана -2023
выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане досрочное голосование оаэ дубай общество выборы президента узбекистана -2023
В ОАЭ проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана
Узбекистанцы, работающие в Дубае, голосуют на избирательном участке при Генеральном консульстве республики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
На 6-ом избирательном участке, организованном при Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, граждане республики досрочно голосуют на президентских выборах, сообщает ИА “Дунё”.
“Процесс голосования проходит в соответствии с требованиями национального избирательного законодательства. Соотечественники знакомятся с предвыборными программами кандидатов на пост руководителя государства, изменениями в национальном законодательстве, отдают свой голос за выбранного ими кандидата”, — говорится в сообщении.
Досрочное голосование на этом избирательном участке завершится 5 июля.
Ранее Sputnik опубликовал инструкцию
, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.