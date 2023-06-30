https://uz.sputniknews.ru/20230630/vybory-prezident-uzbekistan-dubay-golosovaniye-dosrochno-36437330.html

В ОАЭ проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

В ОАЭ проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

Узбекистанцы, работающие в Дубае, голосуют на избирательном участке при Генеральном консульстве республики.

2023-06-30T12:46+0500

2023-06-30T12:46+0500

2023-06-30T12:46+0500

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

досрочное голосование

оаэ

дубай

общество

президентские выборы в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34113059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a06955dd9bb1c9a23525c3363888b91b.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На 6-ом избирательном участке, организованном при Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, граждане республики досрочно голосуют на президентских выборах, сообщает ИА “Дунё”.Досрочное голосование на этом избирательном участке завершится 5 июля.Ранее Sputnik опубликовал инструкцию, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

оаэ

дубай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане досрочное голосование оаэ дубай общество выборы президента узбекистана -2023