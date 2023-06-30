https://uz.sputniknews.ru/20230630/vybory-prezident-uzbekistan-golosovaniye-dosrochno-tadjikistan-36439164.html

В Таджикистане досрочно голосуют на выборах президента Узбекистана

В Таджикистане досрочно голосуют на выборах президента Узбекистана

Процесс голосования на досрочных президентских выборах проходит в трех локациях

2023-06-30T14:17+0500

2023-06-30T14:17+0500

2023-06-30T14:18+0500

выборы президента узбекистана — 2023

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

досрочное голосование

таджикистан

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Накануне в двух городах Таджикистана началось досрочное голосование на выборах президента Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.Процесс голосования проходит в Центральной библиотеке и музее города Турсунзода, а также в здании кукольного театра города Бохтар.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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