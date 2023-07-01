https://uz.sputniknews.ru/20230701/shanxay-dosrochnoye-golosovaniye-vybory-prezident-uzbekistan-36462552.html

В Шанхае проходит досрочное голосование по выборам президента Узбекистана

В Шанхае проходит досрочное голосование по выборам президента Узбекистана

Досрочное голосование проходит с 28 июня по 5 июля

2023-07-01T12:13+0500

2023-07-01T12:13+0500

2023-07-01T12:15+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

китай

шанхай

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1d/36411129_0:295:2593:1754_1920x0_80_0_0_2ff7c90049ae02d93d434127f728aaab.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На избирательном участке №50 при Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае (Китай) проходит досрочное голосование по выборам президента, сообщает ИА “Дунё”.Проголосовать здесь могут граждане Узбекистана, обучающиеся и временно проживающие в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой и Цзянси, входящих в состав консульского округа Генконсульства, уточняется в сообщении. Ранее Sputnik опубликовал инструкцию, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

узбекистан

шанхай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан досрочное голосование выборы президента китай шанхай избирательный участок №50 генеральное консульство в шанхае провинции цзянсу чжэцзян аньхой цзянси