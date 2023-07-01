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В Шанхае проходит досрочное голосование по выборам президента Узбекистана
В Шанхае проходит досрочное голосование по выборам президента Узбекистана
Досрочное голосование проходит с 28 июня по 5 июля
2023-07-01T12:13+0500
2023-07-01T12:13+0500
2023-07-01T12:15+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На избирательном участке №50 при Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае (Китай) проходит досрочное голосование по выборам президента, сообщает ИА “Дунё”.Проголосовать здесь могут граждане Узбекистана, обучающиеся и временно проживающие в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой и Цзянси, входящих в состав консульского округа Генконсульства, уточняется в сообщении. Ранее Sputnik опубликовал инструкцию, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан досрочное голосование выборы президента китай шанхай избирательный участок №50 генеральное консульство в шанхае провинции цзянсу чжэцзян аньхой цзянси
узбекистан досрочное голосование выборы президента китай шанхай избирательный участок №50 генеральное консульство в шанхае провинции цзянсу чжэцзян аньхой цзянси
В Шанхае проходит досрочное голосование по выборам президента Узбекистана
12:13 01.07.2023 (обновлено: 12:15 01.07.2023)
Досрочное голосование проходит с 28 июня по 5 июля.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
На избирательном участке №50 при Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае (Китай) проходит досрочное голосование по выборам президента, сообщает ИА “Дунё”
.
Проголосовать здесь могут граждане Узбекистана, обучающиеся и временно проживающие в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой и Цзянси, входящих в состав консульского округа Генконсульства, уточняется в сообщении.
Ранее Sputnik опубликовал инструкцию
, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.