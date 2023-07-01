https://uz.sputniknews.ru/20230701/vyezdnoye-golosovaniye-vybory-prezident-uzbekistan-gorod-rossiya-36461873.html
Выездное голосование по выборам президента Узбекистана прошло в двух городах России
Выездное голосование по выборам президента Узбекистана прошло в двух городах России
Досрочно проголосовали узбекистанцы, находящиеся в Ханты-Мансийске и Нижневартовске
2023-07-01T11:35+0500
2023-07-01T11:35+0500
2023-07-01T11:35+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Выездное голосование по выборам президента Узбекистана прошло в северных городах России — Ханты-Мансийске и Нижневартовске, сообщает ИА "Дунё".Так, досрочно проголосовали в ООО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" и ООО "Самотлорское предприятие".Они выезжают во все крупные и малые города и районы Урала, где на предприятиях по добыче нефти и газа работают узбекистанцы. Здесь создаются благоприятные условия для реализации их конституционных прав и участия в выборах.Ранее Sputnik опубликовал инструкцию, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан россия выездное голосование по выборам президента город ханты-мансийск нижневартовск ермаковское предприятие по ремонту скважин самотлорское предприятие генеральное консульство екатеринбург урал досрочное голосование
узбекистан россия выездное голосование по выборам президента город ханты-мансийск нижневартовск ермаковское предприятие по ремонту скважин самотлорское предприятие генеральное консульство екатеринбург урал досрочное голосование
Выездное голосование по выборам президента Узбекистана прошло в двух городах России
Досрочно проголосовали узбекистанцы, находящиеся в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Выездное голосование по выборам президента Узбекистана прошло в северных городах России — Ханты-Мансийске и Нижневартовске, сообщает ИА "Дунё"
.
Так, досрочно проголосовали в ООО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" и ООО "Самотлорское предприятие".
"Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге продолжают работу по организации процесса досрочного голосования на выборах президента Узбекистана в городах Уральского федерального округа России", — говорится в сообщении.
Они выезжают во все крупные и малые города и районы Урала, где на предприятиях по добыче нефти и газа работают узбекистанцы. Здесь создаются благоприятные условия для реализации их конституционных прав и участия в выборах.
Ранее Sputnik опубликовал инструкцию
, как узбекистанцы могут проголосовать на президентских выборах за рубежом.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.