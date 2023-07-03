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В Венгрии досрочно голосуют на выборах президента Узбекистана
В Венгрии досрочно голосуют на выборах президента Узбекистана
Выездное голосование проходит в городе Хатван. Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.
2023-07-03T13:19+0500
2023-07-03T13:19+0500
2023-07-03T13:24+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В венгерском городе Хатван проходит досрочное выездное голосование, сообщает ИА “Дунё”.Его организовали члены комиссии избирательного участка, созданного при посольстве Узбекистана в этой стране.В числе голосующих — узбекистанцы, работающие на предприятии по выпуску комплектующих запасных частей для электронной бытовой техники.Им предоставили необходимую информацию консульско-правового характера и консультации.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева. Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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выборы президента узбекистана-2023 выборы президента президентские выборы в узбекистане досрочное голосование общество
выборы президента узбекистана-2023 выборы президента президентские выборы в узбекистане досрочное голосование общество
В Венгрии досрочно голосуют на выборах президента Узбекистана
13:19 03.07.2023 (обновлено: 13:24 03.07.2023)
Выездное голосование проходит в городе Хатван. Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
В венгерском городе Хатван проходит досрочное выездное голосование, сообщает ИА “Дунё”.
Его организовали члены комиссии избирательного участка, созданного при посольстве Узбекистана в этой стране.
В числе голосующих — узбекистанцы, работающие на предприятии по выпуску комплектующих запасных частей для электронной бытовой техники.
Им предоставили необходимую информацию консульско-правового характера и консультации.
Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.
В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.
Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.