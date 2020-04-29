Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 апреля

Уровень выздоровления от COVID-19 продолжает стремительно расти: сейчас он составляет 54% от общего числа инфицированных.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 30 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по данным на 15.30 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 969 человек.

Выздоровел каждый второй инфицированный

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 108 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Фергане, Бухаре, Каракалпакстане, Намангане, Хорезме и Сырдарьинской области. В числе выздоровевших — двухлетняя девочка.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1066.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане сегодня составляет 54% от общего числа инфицированных. Иными словам, вылечиться удалось каждому второму пациенту.

Безработных продолжают трудоустраивать

Власти активно ищут пути обеспечения занятости населения во время карантина.

Президент Шавкат Мирзиёев дал указание создать 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц, охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Меры были приняты. Так, в Министерстве труда объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи. Предложением заинтересовались более 4,5 тысячи человек.

Также в Агентстве внешней трудовой миграции заявили о трудоустройстве свыше 2,8 тысячи граждан, ранее работавших в сфере торговли и общественного питания, строительства и услуг. Их привлекли к мероприятиям по озеленению территорий, дезинфекции предприятий, микрорайонов, улиц, рынков и других общественных мест, помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и т.д.

Навстречу гражданам идут не только ведомства, но и компании. Так, представители агропромышленного кластера Jizzax Organic заявили о том, что примут на работу 250 жителей Зааминского района Джизакской области. Предприятие ищет поливальщиков, помощников тракториста и разнорабочих.

Немецкая техника и эксперименты: как работает Jizzax organic в условиях пандемии >>

Отмечается, что эти вакансии не требуют квалификации и специального образования, поэтому получить работу могут представители особенно уязвимых слоев населения.

В период пандемии важно помогать друг другу

Борец Артур Таймазов помог продуктами узбекским студентам, обучающимся в России. Спортсмен приехал в общежитие Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ), где сейчас на самоизоляции находятся около 100 узбекских студентов.

По словам Таймазова, было бы неправильно оставить в беде учащихся, которые пережидают карантин в общежитии вдали от дома.

Страны активно помогают республике в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Узбекистан вторую партию гуманитарной помощи. Сегодня страна получила 100 тысяч тест-систем на COVID-19. Остальная часть груза (средства индивидуальной защиты, специальное оборудование) будет передана Узбекистану в ближайшее время.

Узбекистан не только принимает помощь, но и помогает сам

Сегодня в Россию прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана. Республика отправила в РФ пять миллионов медицинских масок и марли, в первую очередь, для тех, кто стоит на передовой в борьбе с COVID-19.

Из-за пандемии праздник 9 мая пройдет без массовых мероприятий

В этом году празднование Дня памяти и почестей, отмечаемого в Узбекистане 9 мая, пройдет без массовых мероприятий.

Однако программа подготовки к празднованию 9 мая не свернута, а продолжает реализовываться. В частности, вовсю идет подготовка к открытию в одном из районов Ташкента парка Победы к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Сотрудники ГУВД совершили еще одно доброе дело

Сотрудники ГУВД стараются в это непростое время откликнуться на все просьбы, поступающие от местных жителей.

Так, недавно правоохранители помогли довезти до ветеринара собаку, у которой отказали ноги. Сотрудники ГУВД стремятся оказать и моральную помощь тем, кто в ней нуждается. На днях столичные полицейские приехали поздравить 3-летнего малыша с днем рождения по просьбе его матери.

Сегодня правоохранители помогли добраться домой молодой маме с новорожденным ребенком. У семьи не было машины, а роддом находился слишком далеко от дома.

Сотрудники Управления по обеспечению безопасного туризма ГУВД столицы помогли молодым родителям. Мамочку и малышку, благодаря помощи сотрудников турполиции, забрал счастливый отец.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило показатель в 3,13 миллиона человек, скончались свыше 218 тысяч человек, выздоровели — более 938 тысяч.