Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 мая

Сегодня от Минздрава пришли добрые вести: от COVID-19 полностью стала свободной еще одна область — Сурхандарьинская.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Динамика заболеваний

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 102 граждан.

Таким образом, по данным на 16.30 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 927 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 542 пациента с положительным тестом на коронавирус.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 34 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде, Каракалпакстане, Намангане и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 372.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня ниже, чем вчера, однако все еще высокий — 81% от общего числа инфицированных.

Радостная новость: Сурхандарьинская область полностью освободилась от COVID-19

Сегодня пришли радостные вести из Сурхандарьинской области — там от коронавируса выздоровел и был отправлен на реабилитацию последний пациент.

Им оказался 33-летний мужчина, который подхватил инфекцию в результате контакта с больным.

Таким образом, благодаря усилиям самоотверженных врачей в Сурхандарье полностью выздоровели все 43 пациента — регион на данный момент считается свободным от коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщали, что три области стали полностью свободными от COVID-19 — Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская.

Итоговые экзамены в школах отменены!

Власти Узбекистана приняли решение отменить итоговые экзамены в общеобразовательных школах республики в этом учебном году.

Итоговые оценки ученикам, в качестве исключения, рекомендуется выставить, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.

Выпускники школ получат электронные аттестаты

Выпускники школ в этом году получат электронные аттестаты — отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования.

Оригиналы документов будут храниться в школах, учащиеся смогут получить их сразу после снятия карантина.

Города постепенно возвращаются к прежней жизни

Сегодня открыл свои двери для посетителей столичный парк Tashkent City.

Однако напомним, что постепенное смягчение карантинных ограничений все еще требует соблюдения мер безопасности. В частности, на территории зоны отдыха граждане обязаны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Узбекистан вывезет из-за границы еще 12 тысяч своих граждан

Власти республики продолжают возвращать домой своих граждан, оказавшихся в трудном положении за границей. Для этого организовываются специальные чартерные рейсы.

Вывозной рейс из Ташкента в Москву планируется в ближайшее время >>

По словам главы республики, на сегодняшний день, на родину были возвращены 39 тысяч соотечественников и в скором времени будут вывезены из-за рубежа еще 12 тысяч.

Президент объявил о новых мерах поддержки предпринимателей и самозанятых

Шавкат Мирзиёев потребовал обеспечить гарантии прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества, особенно в период пандемии.

Президент подчеркнул, что если данное право будет нарушено, то отвечать за это будут хокимы областей. И речь идет не просто о выговорах, а об увольнении, если хоким какого-либо района или города республики не будет эффективно решать возникшие проблемы.

Кроме того, глава государства озвучил новые меры по поддержке самозанятых граждан — они будут освобождены от уплаты подоходного налога.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире достигло почти 5 миллионов, скончались свыше 323 тысяч человек, выздоровели — более 1,69 миллиона.