Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 июля

С 10 июля по 1 августа в республике в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будут вновь усилены карантинные ограничения.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных приближается к 11 тысячам

Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 395 граждан республики.

По последним данным ведомства на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 10 982 случая заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 4 052 пациента с положительным диагнозом, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, 13 — в крайне тяжелом.

Для транспортировки зараженных коронавирусом власти закупили специальные реанимобили. 15 новых машин поступили в республику накануне. В них имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 198 гражданам. Пациенты были выписаны из инфекционных учреждений, расположенных в Навоийской, Самаркандской и Бухарской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 6 888 человек.

Скончались еще два пациента с COVID-19

С последней сводки, опубликованной на нашем сайте, от коронавируса скончались еще двое граждан.

Это — 64-летняя жительница Алмазарского района и 64-летний житель Учтепинского района.

По данным Минздрава, оба находились с 1 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Женщина поступила в медучреждение с сильными болями в области живота и левой груди.

Мужчина — с дыхательной недостаточностью I-II степени и рядом хронических болезней.

Несмотря на реанимационные процедуры, оба пациента скончались от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 42 человека.

В республике вновь ужесточат карантинные меры

Спецкомиссия комиссия приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Под строгим запретом оказались свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет запрещено посещать общественные места.

Кроме того, с 10 июля будут снова закрыты прогулочные зоны, парки аттракционов, санатории, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха. Также вновь запрещена работа вещевых рынков, крупных магазинов, спортзалов, бассейнов и объектов общественного питания.

Помимо этого, в спецкомиссии объявили о сокращении количества международных рейсов и введении особых мер для водителей, работающих в сфере международных перевозок.

Данные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

Зачем это делается — ответили в штабе по борьбе с COVID-19

Член штаба Хабибулла Акилов отметил, что после ослабления карантинных ограничений резко возросло число инфицированных COVID-19. Кроме того, внезапно повысилась смертность от вируса.

Между тем в стране, помимо инфицированных коронавирусом, существуют все остальные пациенты с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в лечении. И система здравоохранения начинает не справляться с таким наплывом пациентов: все врачи задействованы, больницы переполнены.

Сейчас ежедневно выявляются 300-350 граждан с COVID-19, однако это лишь выявленные случаи заболевания. Если же цифра дойдет до 1000-1500 новых больных в сутки, "в системе здравоохранения Узбекистана произойдет полный коллапс", добавил Акилов.

Чтобы этого не допустить, необходимо вернуться к жесткому карантину. Правда, ввести его планируют на 20-21 дней, чтобы выиграть время.

Разгрузить больницы помогут новые меры в отношении контактировавших с зараженными и бессимптомных больных

Теперь граждане, контактировавшие с инфицированными, должны находиться на карантине в домашних условиях.

Также карантинный период было решено сократить с 14 до 10 дней. Если по прошествии 10 дней никаких симптомов выявлено не будет и тест на COVID-19 будет отрицательным, то карантин завершится.

Если же результаты будут положительными, то дальше будут смотреть на наличие симптомов. Бессимптомные пациенты будут лечиться дома, с выраженными признаками заболевания — в инфекционных учреждениях.

Пациентов, у которых нет возможности лечиться в домашних условиях, переведут в больницы.

Минтранс Узбекистана отменил четыре вывозных рейса из РФ — новый график

Количество рейсов, запланированных на 6-19 июля, сокращено с 19 до 13, в том числе из России — с девяти до пяти. Не состоятся три из шести чартеров в Москву и один из двух — в Санкт-Петербург.

Сохранен спецрейс во Владивосток. Отменен вылет за согражданами в Дубай.

Новый график рейсов можно посмотреть здесь.

Узбекистан возвращает своих студентов домой

В столицу вернулись студенты Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ), обучающиеся на основании гранта АО "Узбекистон темир йуллари" в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (Россия).

На борту находились 118 человек, в их числе были и узбекистанские студенты других российских вузов, которые также обучаются за счет грантов, выделенных из бюджета АО "Узбекистон темир йуллари".

Все прибывшие размещены на карантин в общежитии Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

Власти держат на контроле ситуацию на границе РФ и Казахстана

МИД Узбекистана в очередной раз обратился к находящимся на территории РФ согражданам с просьбой с пониманием отнестись к ограничительным мерам и не пытаться выехать на родину через российско-казахстанскую границу.

В ведомстве сообщили, что граждане республики вернутся домой в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по организации чартерных авиарейсов, а также по мере возобновления регулярных "желтых" и "зеленых" рейсов".

Узбекистанцев попросили оставаться в местах пребывания и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 11,8 миллиона, скончались 544 тысячи человек, выздоровели — более 6,42 миллиона.