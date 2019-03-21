"Эверест наоборот" и марсианские пейзажи: Узбекистан готов удивлять гостей

Советник председателя Госкомтуризма Узбекистана Бехруз Хамзаев рассказал в эксклюзивном в интервью Sputnik Узбекистан о том, какие изменения произойдут в турсфере республики в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik, Мария Науменко. Советник председателя Госкомтуризма Узбекистана Бехруз Абдулвохидович Хамзаев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о том, как страна собирается "омолаживать" путешественников и когда в республике появится местный лоукостер.

Sputnik Советник председателя Госкомтуризма Узбекистана Бехруз Хамзаев

- В России назначили посла туристического бренда Узбекистана. Во всех ли странах появятся такие послы? Каковы будут их задачи?

- За пределами Узбекистана есть огромная диаспора выходцев из республики. С этими людьми у нас не выстроены отношения, поэтому мы создали такой институт по линии Госкомтуризма для продвижения турпродукта.

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В настоящее время назначены около семи послов туризма среди в таких странах, как Индия, Пакистан, Корея, Россия, Израиль. Остальные диппредставительства по всему миру выдвигают свои кандидатуры на должности послов - мы их пока рассматриваем. Мы не выбираем претендентов из одной сферы, так как универсального посла нет.

В России выбор пал на Юрия Николаевича Стоянова. У него крепкая любовь к нашей стране, можно это проследить во многих его интервью. И в то же время он очень активный человек, актера любят, уважают. Есть целое поколение людей, которое выросло на его наследии.

- Узбекистан сейчас занимается развитием различных сфер туризма: делового, экстремального, экологического. Какое из этих направлений приоритетное и почему?

Фото: Рамиз Бахтияров Самандарова: мы намерены развивать туризм не только в Хиве и Бухаре

- В Узбекистан обычно приезжают на семь-девять дней, исследуя классический маршрут: Самарканд - Бухара - Хива. В основном это комбинированные туры: культурно-исторический плюс гастрономический. Ассоциация с Шелковым путем и национальная кухня - основной стержень туризма для республики. Но в то же время мы хотим создавать новые туристические направления для того, чтобы турпоток в Узбекистан сохранялся круглый год.

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У нас есть другая часть страны, которая не подходит под формат историко-культурного туризма, например, Ферганская долина. Она замечательная, но там не осталось исторических памятников. Однако есть огромный потенциал в развитии экотуризма.

Ферганская долина стала причиной возникновения Шелкового пути, потому что китайский император услышал, что там обитают уникальные небесные кони. В долине очень красивая природа, фрукты. Вся плодоовощная продукция из Узбекистана в Россию идет в основном из Ферганской долины.

© Sputnik / Утарбеков Ферганская долина в Узбекистан

Также на данный момент не охвачен юг страны - Сурхандарья и Кашкадарья. К слову, в Сурхандарьинской области есть одна из глубочайших пещер мира Dark Star. Это гора Эверест наоборот, пещера протяженностью три тысячи метров в глубину. В этом крае марсианские пейзажи, которые никто не ожидает увидеть в Узбекистане.

Еще мы хотим "омолодить" туристов. В основном возраст приезжающих в Узбекистан – это 50 плюс. Недавно я встречался с Мурадом Османном. Скорее всего, он приедет со своим проектом #FollowMeTo. Кроме того, вполне возможно, что будет большой медиатур для блогеров.

- На туристов из каких стран вы делаете ставку?

- Половина туристов, которые приезжают в Узбекистан, – это россияне. РФ является для нас одним из приоритетных направлений. В комитете даже открывается новый отдел именно по работе с Россией.

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Помимо этого, особое внимание уделяется европейским государствам. Основной поток к нам прибывает из Германии, Франции, Италии, Британии, Испании. Если это ближний Восток, то Турция и Израиль. Если говорить о Юго-Восточной Азии - Япония, Корея, Китай, Индонезия и Сингапур.

- Узбекистан – интересная страна, но не каждому доступная из-за дорогого перелета. Планирует ли республика субсидировать авиабилеты или же запускать узбекские лоукостеры?

- Такая проблема является краеугольным камнем для узбекского туризма. Не секрет, что в Узбекистане существовала монополия "Узбекистон хаво йуллари". На данном этапе руководство страны это осознало, и сейчас происходит демонополизация компании. Раньше аэропорты, авиалинии принадлежали одной организации. Теперь мы их разделяем, а также создаем все условия для принятия режима "открытого неба".

Сейчас у нас есть один из результатов работы – на днях в республику стал летать первый лоукостер FlyDubai. Перевозчик будет пять дней в неделю совершать рейсы по направлению Дубай - Ташкент - Дубай.

К тому же сейчас идут переговоры с другими лоукостерами. Создание местного лоукостера – пока открытый вопрос. Думаю, до конца текущего года будут существенные изменения в этом направлении в положительную сторону.

Еще одна из позитивных тенденций – это открытие безвизового въезда для более чем 64 стран. Плюс 75 странам мы дали возможность получать электронную визу.

Однако теперь необходимо заняться инфраструктурой. Мы можем всем обеспечить свободный въезд, принять закон "открытого неба", но первое впечатление от Узбекистана должно быть хорошим. Для того чтобы исключить фактор плохого послевкусия, мы очень щепетильно и усердно работаем над улучшением туристической инфраструктуры. Поэтапное увеличение гостиничных номеров будет позволять нам открывать новые рейсы и делать посещение Узбекистана более легкими.

- Как вы проверяете качество услуг, предоставляемых туристам в отелях, ресторанах, службах такси? Куда можно обратиться путешественнику, которого обманули или который столкнулся с некачественным сервисом?

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- У нас есть единый кол-центр, куда можно позвонить и пожаловаться. Кроме того, в структуре нашего комитета существует центр лицензирования: все гостиницы, которые работают в Узбекистане, должны получить лицензию Госкомутризма. К оценке гостиниц мы привлекаем международных экспертов. И в настоящее время прорабатываем новую концепцию, будем создавать свой стандарт качества.

Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов

Согласно концепции развития туротрасли республики, Узбекистан намерен к 2025 году довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год, сейчас объем прибыли оценивается в 951 миллион. Число гостей к этому сроку тоже должно вырасти - до семи с лишним миллионов человек ежегодно.

Для привлечения туристов власти собираются пересмотреть ценовую политику на авиаперелеты и увеличить количество отелей - с нынешних 850 до 1600.