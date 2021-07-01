https://uz.sputniknews.ru/20210701/rossiya-ne-ostavit-v-odinochku-tadjikistan-pri-narastanii-terroristicheskoy-ugrozy-19499496.html
Россия не оставит в одиночку Таджикистан при нарастании террористической угрозы
Россия не оставит в одиночку Таджикистан при нарастании террористической угрозы
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия в рамках обязательств по ОДКБ будет оказывать всестороннюю помощь Таджикистану в случае... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T16:20+0500
2021-07-01T16:20+0500
2021-07-01T16:36+0500
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радикальное движение "талибан"
афганистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, РИА Новости.Об этом журналистам в четверг заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. Однако острого беспокойства у руководства Таджикистана нет. Тем не менее, уверен он, с точки зрения прогнозирования этот вопрос необходимо держать на контроле. Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. Он напомнил, что в России рассматривают вопрос о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане. Российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера", добавил он.Ситуация на таджикско-афганской границе остается напряженной. Талибы контролируют уже большую часть территории страны. Двадцать третьего июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, находящейся на границе с Таджикистаном.В результате 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений пропустили группу афганских военных. Среди них был один убитый и четверо раненых.Позже талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — 17 военнослужащих правительственных войск вновь были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.Афганские военнослужащие предприняли несколько попыток проникнуть и на территорию Узбекистана. Так 23 июня узбекско-афганскую границу в районе уезда Шортепа пересекли с оружием 53 пограничника и ополченца. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий они были возвращены на родину.В МИД республики выразили обеспокоенность ростом насилия на афганской территории, но заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей госграницы будут приниматься самые строгие меры. На фоне обострения ситуации, власти страны начали внезапную проверку боеготовности войск. Батальонные тактические учения прошли на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.Эта мера была необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования.Однако это не помешало афганским военнослужащим предпринять еще несколько попыток незаконного перейти границу с Узбекистаном. Все они были успешно пресечены узбекскими пограничниками. В четверг стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай намерен прилететь в Ташкент предположительно в середине июля. Официально визит приурочен к международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в столице Узбекистана по инициативе Шавката Мирзиёева.По словам замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайса Наба, на конференции соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, таджикистан, узбекистан
Россия не оставит в одиночку Таджикистан при нарастании террористической угрозы
16:20 01.07.2021 (обновлено: 16:36 01.07.2021)
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия в рамках обязательств по ОДКБ будет оказывать всестороннюю помощь Таджикистану в случае нарастания террористической угрозы с Афганистана.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, РИА Новости
.
Об этом журналистам в четверг заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.
"Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим", — сказал Шаманов.
По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. Однако острого беспокойства у руководства Таджикистана нет. Тем не менее, уверен он, с точки зрения прогнозирования этот вопрос необходимо держать на контроле.
"Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге", — подчеркнул депутат.
Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. Он напомнил, что в России рассматривают вопрос о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане. Российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера", добавил он.
Ситуация на таджикско-афганской границе остается напряженной. Талибы контролируют уже большую часть территории страны. Двадцать третьего июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, находящейся на границе с Таджикистаном.
В результате 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана.
Таджикские пограничники из гуманитарных соображений пропустили группу афганских военных. Среди них был один убитый и четверо раненых.
Позже талибы напали
на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — 17 военнослужащих правительственных войск вновь были вынуждены отступить через 1-й пост погранотряда "Шахритус" на территорию Таджикистана.
Афганские военнослужащие предприняли несколько попыток проникнуть и на территорию Узбекистана. Так 23 июня узбекско-афганскую границу в районе уезда Шортепа пересекли с оружием 53 пограничника и ополченца. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий они были возвращены на родину.
В МИД республики выразили
обеспокоенность ростом насилия на афганской территории, но заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей госграницы будут приниматься самые строгие меры.
На фоне обострения ситуации, власти страны начали
внезапную проверку боеготовности войск. Батальонные тактические учения прошли на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.
Эта мера была необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования.
Однако это не помешало афганским военнослужащим предпринять еще несколько попыток незаконного перейти границу с Узбекистаном. Все они были успешно пресечены узбекскими пограничниками.
В четверг стало известно
, что президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай намерен прилететь в Ташкент предположительно в середине июля. Официально визит приурочен к международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в столице Узбекистана по инициативе Шавката Мирзиёева.
По словам замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайса Наба, на конференции соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация